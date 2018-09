Juventus: rifiutata offerta del Real per Pjanic, Kean resta?

Il mercato in entrata della Juventus si può considerare tranquillamente concluso. I bianconeri si sono regalati il colpo Cristiano Ronaldo e si sono assicurati un terzino destro giovane e promettente con una gran spinta offensiva: João Cancelo. Oltre a rafforzare l'undici titolare con giocatori dal calibro dei due portoghesi, di Bonucci o Emre Can, è stato importantissimo mantenere anche i protagonisti delle passate stagioni come ​Miralem Pjanic o Alex Sandro.

Il bosniaco è stato a lungo cercato dai club di Manchester e dal Barcellona. Negli ultimi giorni, però, è trapelata un'offerta formulata dal Real Madrid, che ha tentato di portare nella capitale spagnola l'ex centrocampista della Roma. Marotta e Paratici hanno subito chiuso la trattativa e rispedito al mittente la cifra pari a 60 milioni di euro. L'attuale numero 5 bianconero non parte, se non per una proposta davvero alta che sfiori i 100 milioni di euro. Per Pjanic, inoltre, è previsto un incontro tra la dirigenza della Vecchia Signora e il suo entourage per discutere del rinnovo. Si troverà un accordo sulla base di un prolungamento del contratto fino al 2023 e un ampio ritocco dell'ingaggio che toccherà i 7 milioni di euro netti che il giocatore percepirà annualmente.

Non è più sicuro che Moise Kean parta. Il giovane attaccante azzurro nell'ultima stagione era in prestito all'Hellas Verona e anche quest'estate aveva diverse proposte di trasferimento. È probabile, però, che l'attaccante del nuovo millennio sia aggregato alla prima squadra andando a rinforzare l'attacco dei Campioni d'Italia. Il futuro del centravanti è in bilico e negli ultimi giorni ha sondato il terreno l'As Monaco, che, dopo l'acquisto di Pietro Pellegri nello scorso mercato di riparazione, può ancora pescare nella massima serie azzurra.