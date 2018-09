Bakayoko è un nuovo giocatore del Milan: prestito con diritto di riscatto

Tiemoue Bakayoko è un nuovo giocatore del Milan a disposizione di Rino Gattuso. Ora è arrivata anche l'ufficialità da parte dei rossoneri, dopo che il giocatore era già arrivato a Milano e aveva sostenuto prima le visite mediche e poi i test atletici a Milanello. Lì dove si metterà da subito a disposizione dell'allenatore del Milan, con la squadra che riprende ad allenarsi per preparare l'esordio in campionato contro il Genoa a San Siro.

Questo il testo apparso sul sito ufficiale del Milan che ufficializza l'affare con il Chelsea per Bakayoko: "AC Milan comunica di aver acquisito dal Chelsea FC il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Tiémoué Bakayoko.

Il francese approda al Club rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nato a Parigi il 17 agosto 1994, Tiémoué Bakayoko ha giocato da professionista nel Rennes, Monaco e Chelsea. Con il Club del Principato ha vinto uno scudetto nel 2017, palmarès impreziosito da una FA Cup con il Chelsea nella stagione successiva.

La conferenza stampa di presentazione si terrà venerdì 17 agosto alle 15.00 a Casa Milan, in via Aldo Rossi 8".

Questo invece il comunicato del Chelsea: "Il centrocampista francese ha collezionato 43 presenze con i Blues la scorsa stagione, dopo essere arrivato dal Monaco. Ha segnato tre gol e ci ha aiutato a vincere la finale di FA Cup, giocando tutti i 90′ nella vittoria contro il Manchester United a Wembley. Il 23enne ora va in prestito in Serie A, allenato da Gennaro Gattuso e in questa stagione giocherà in Europa League".

Chissà che Bakayoko in conferenza non possa essere accompagnato da qualche altro volto nuovo, come ad esempio Castillejo, ormai preso dal Villarreal. Altro rinforzo di Leonardo per Gattuso, anche se i tifosi continuano a sognare un nome grosso che a sorpresa possa infiammare gli ultimi giorni di calciomercato in casa Milan.