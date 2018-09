Napoli, tutto su Ochoa

Tutto su Guillermo Ochoa. Il Napoli, nella persona di Cristiano Giuntoli, prova ad affondare il colpo e chiudere il prima possibile per il numero uno messicano dello Standard Liegi. Il portiere, individuato oramai da tempo dalla società partenopea per sostituire momentaneamente Alex Meret, infortunatosi nei primi giorni di ritiro, è il profilo ideale per la società del patron De Laurentiis e per il tecnico Carlo Ancelotti. Il Nazionale sudamericano potrebbe consentire al giovane portiere ex Spal di riprendersi dall'infortunio e, contestualmente, di dare maggiori garanzie di Karnezis, balbettante e non poco nelle uscite pre-stagionali.

Ultime ore di mercato frenetiche per la dirigenza napoletana che, oltre alla questione portiere, sembra essere sempre vigile per quel che riguarda l'affaire centravanti. E' tuttavia il problema legato al numero uno - con Meret che dovrebbe tornare abile ed arruolabile dopo la sosta - il tarlo maggiore da risolvere il prima possibile. Già a partire dalla trasferta di Roma contro la Lazio, infatti, Ancelotti vorrebbe puntare sul nuovo numero uno, con Ochoa che - qualora si risolvessero le questioni con lo Standard - partirebbe quasi sicuramente titolare al posto del greco, il quale ha fornito ben poche rassicurazioni alla retroguardia.

Gli ultimi problemi da risolvere per l'estremo difensore messicano - come sottolinea quest'oggi la Gazzetta dello Sport - sono relativi ai rapporto ed alle richieste dello Standard Liegi, che non vuole cederlo in prestito, ma soltanto a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Tutto fatto invece con gli agenti del calciatore, pronto a raccogliere l'eredità di Pepe Reina in azzurro e garantire una soluzione di sicuro affidamento accanto al giovane Alex Meret, con il quale si giocherebbe il posto in stagione.