Torino: ecco Ola Aina, piacciono Denayer e Djidji. Per Zaza ci vogliono venti milioni

Il Torino si dimostra frenetico sul mercato. Nelle ultime ore, infatti, i granata stanno piazzando alcuni colpi e definendone altri, con Walter Mazzarri subito pronto ad abbracciare calciatori funzionali al suo progetto tattico. Il prossimo calciatore pronto a vestirsi di granata è Ola Aina, nigeriano classe '96 proveniente dal Chelsea. Terzino destro, il ragazzo potrà essere una valida alternativa per Ansaldi e De Silvestri, l'ennesimo talento da valorizzare per il tecnico ex Napoli e Watford. Sempre nella zona difensiva del campo, altri contatti con il Manchester City per il centrale classe '95 Denayer, fortemente voluto anche dal Galatasary. I granata proveranno fino alla fine a convincere i citizens.

Per il centrocampo, piace sempre Rade Krunic, gioiellino dell'Empoli che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione di Lega B. I toscani valutano 6,5 milioni il bosniaco, il Torino ha però alzato fino a cinque milioni la loro offerta. I toscani potrebbero chiedere Afriye Acquah nella trattativa, che sarebbe un perfetto sostituto dello stesso Krunic. Per evitare di arrivare impreparati, i granata avrebbero messo gli occhi sul duttile calciatore del Nantes Koffi Djidji, ivoriano di origini francesi che può giocare indifferentemente sia in difesa che in mediana. In caso di necessità, poi, Djidji potrebbe anche la posizione di laterale, per la gioia di un Walter Mazzarri sempre a caccia di atleti duttili e di spessore.

In avanti, infine, il sogno si chiama sempre Simone Zaza. Ex Juventus, l'attuale profilo offensivo del Valencia viene valutato circa venti milioni dal club spagnolo, cifra attualmente troppo alta per le casse granata. La soluzione sarebbe quella del prestito di tre milioni con diritto di riscatto fissato a diciassette, il Torino valuta se muoversi o no. Proposto anche un possibile scambio tra Iago Falque e Simone Zaza che, secondo Sky Sport, non si farà: l'esterno spagnolo ex Roma è considerato troppo vitale per lo scacchiere tattico di Walter Mazzarri.