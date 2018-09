Frosinone: preso Campbell, ai dettagli per Lapadula. De Maio nome caldo in difesa

Ultimi giorni frenetici di mercato per il Frosinone. In queste ore, infatti, i ciociari stanno definendo alcuni colpi di spessore per migliorare notevolmente la rosa a disposizione di Moreno Longo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle prossime ore verranno organizzate le visite mediche per Joel Campbell, attaccante costaricense dell'Arsenal pronto a dire la sua in Serie A dopo annate altalenanti in Premier League. Sempre in avanti, mancano solo i dettagli per Gianluca Lapadula, pronto a diventare un nuovo attaccante ciociaro. Genoa e Frosinone starebbero discutendo, le due parti sono però vicinissime alla fumata bianca.

Sempre con i rossoblu, il Frosinone avrebbe chiesto la disponibilità di Ervin Zukanovic, esperto difensore centrale che porterebbe un grande contributo grazie anche alla sua esperienza in una retroguardia a tre. Ballardini considera importante il calciatore, i ciociari potrebbero però tentare l'assalto. Convince meno, invece, Stephane Omeonga. Il ragazzo classe '96 deve ancora migliorare e Moreno Longo non sembra convinto del suo ingaggio. Dopo Perica ed Halfredsson, continua intanto l'asse con l'Udinese. Manca davvero poco, infatti, per il prestito del centrocampista Andrija Balic, classe '97 che ha fatto venere buone cose in bianconero. Con i friulani, il croato ha disputato ventuno partite nella scorsa Serie A, non sfigurando affatto.

Piace anche il difensore Sebastien De Maio. Attualmente in forza al Bologna, il centrale era entrato in orbita Udinese per sostituire Danilo, ora però sembra essere diventato un obiettivo ciociaro. In ottica cessioni, bisognerà valutare la posizione di Federico Dionisi, che con in nuovi arrivi offensivi potrebbe trovare davvero pochissimo spazio. Definita, intanto, l'addio di Russo: "l Frosinone Calcio comunica di aver risolto in maniera consensuale il rapporto economico con il calciatore Adriano Russo, difensore di 31 anni".