Chievo Verona: arriva Barba, Jallow e Floro Flores salutano. Ci si prepara all'esordio con la Juventus

“L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito a titolo definito dal Real Sporting de Gijon le prestazioni sportive del difensore Federico Barba. Nato a Roma l’1 Settembre 1993, Barba ha firmato un contratto che lo legherà al ChievoVerona fino al 30/06/2022 e indosserà la maglia numero 5”. Ecco cosa si legge sul sito ufficiale del club gialloblu, che preleva dagli spagnoli il giovane difensore centrale. Nato calcisticamente nella Roma, Barba muove i primi passi nel club giallorosso, passando poi al Grosseto. Ma è all’Empoli che trova la propria consacrazione, affermandosi come uno dei centrali più interessanti del panorama calcistico italiano. Dopo un lungo girovagare, la grande occasione allo Sporting, dove si realizza a livello professionale. Con i toscani ora proverà a salvarsi, giocandosi le proprie chances in Serie A.

Per un calciatore che arriva, un altro abbandona la nave. Si tratta di Lamin Jallow, attaccante reduce da ottime stagioni con le maglie di Trapani e Cesena. I trascorsi ed i goal in Lega B non hanno però convinto D’Anna, che ha acconsentito a mandare in prestito il classe ’95. Jallow avrà tutto il tempo per completare il proprio processo di maturazione, diventando poi una pedina fondamentale per il club veronese. Risolto consensualmente, invece, il contratto con Antonio Floro Flores: l’attaccante potrà così valutare le offerte provenienti dalla cadetteria.

Mentre la dirigenza lavora sul mercato, D’Anna prepara la squadra in vista della Juventus, esordio stagionale difficile e che vedrà molto probabilmente la prima ufficiale di Cristiano Ronaldo in bianconero. Secondo le primissime notizie provenienti da Veronello, D’Anna dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-1-2, modulo in cui dovrebbe essere Birsa il trequartista alle spalle di Giaccherini ed uno tra Stepinski e Djordjevic. Davanti al portiere Sorrentino, Bani e Tomovic si giocano un posto al fianco di Rossettini, affiancati molto probabilmente da Cacciatore e Jaroszynski. Radovanovic il mediano, con Obi ed Hatemaj ai suoi lati.