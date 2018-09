source photo: twitter Genoa Genoa: sondati Lazaar e Diabaté, in uscita Laxalt ed il difensore El Yamiq

Freme, ancora, il calciomercato del Genoa. In uscita, i rossoblu stanno definendo gli addii di Diego Laxalt e del centrale El Yamiq. Per l'attacco, fari puntati su Diabaté, che andrebbe a sostituire i partenti Lapadula e Spinelli. Lazaar in difesa.