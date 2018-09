Juventus, ora per Rugani è pronto il rinnovo

Da una cessione quasi certa ad una permanenza con rinnovo annesso. L’estate movimentata di Daniele Rugani finisce così. Niente trasferimento al Chelsea dunque, dopo tante voci ed offerte da capogiro più o meno concrete: il difensore italiano resta alla Juventus e per lui è già pronto un prolungamento dell’attuale contratto che scade nel 2021, con un adeguamento dell’ingaggio fino a 3 milioni a stagione – dai circa 2 odierni.

Sembrava fatta per un suo addio ai colori bianconeri per una partenza in direzione Londra, sponda Chelsea, dove il suo vecchio mentore Maurizio Sarri – dopo averlo inseguito a lungo ai tempi di Napoli - lo aveva indicato come profilo su cui costruire la nuova retroguardia Blue; tanti rumors ed una proposta – confermata a più riprese dall’agente del giocatore Davide Torchia e mai smentita dall’Inghilterra – da oltre 50 milioni di euro per portarlo a Stamford Bridge, magari in una maxi operazione che avrebbe coinvolto anche Gonzalo Higuaìn. Niente di tutto ciò, anche perché la situazione è cambiata nel momento in cui è iniziata la trattativa con il Milan per riportare Leonardo Bonucci a Torino: l’affare con i rossoneri ha comportato, oltre al Pipita, la partenza di Mattia Caldara, altro difensore centrale giovane, e di riflesso sono stati interrotti tutti i discorsi per Rugani.

A livello numerico ora la difesa bianconera conta 5 difensori centrali, con Barzagli che, a 37 anni compiuti, non può per forza di cose garantire più di 20-25 presenze, Bonucci e Chiellini saranno i titolari e Benatia nella scorsa stagione ha fatto bene, ma con tante partite all’orizzonte – e Massimiliano Allegri si augura che siano il più possibile – è necessario avere dei ricambi all’altezza, come ha dimostrato di essere proprio Rugani che, al netto delle critiche, ha giocato match importanti come con il Barcellona in Champions League o classiche del campionato italiano contro Milan, Inter, Lazio e Roma, quella decisiva per lo Scudetto.