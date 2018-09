Inter, senti Vrsaljko: "All'Inter mi sento a casa, per ambientarmi servirà poco tempo"

Sime Vrsaljko si è subito confermato entusiasta di vestire la maglia dell'Inter. Il forte terzino destro, che in Serie A ha già indossato la casacca del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa cominciando con la voglia di portare a termine la trattativa: "Vero, ci sono stati sforzi da entrambe le parte. Vogliamo fare bene e vincere. Questa squadra ingloba tanti giocatori forti. Serve anche fortuna per arrivare in alto. Quando giocavo a Genova e Sassuolo si parlava sempre di Inter. Poi sono andato in Spagna ma volevo venire qui. Mi sento a casa".

In seguito, Vrsaljko ha detto la sua sul suo ruolo in campo: "Ho giocato in entrambi i ruoli a Genova. Sceglierà il mister, io sono a disposizione. Nell'Atletico ho imparato tanto. Possiamo fare bene in Europa ma ci sono tante squadre forti. Bisognerà prepararsi bene. Il Mondiale? Siamo arrivati in finale ma abbiamo perso. È stata comunque una bellissima esperienza che porterò con me e che potrà spingerci".

Nella fase finale della conferenza stampa, Vrsaljko ha parlato di come è stato accolto: "Mi hanno accettato tutti bene. l'Inter è un grande club e l'ho voluto fortemente. Spalletti mi ha detto delle cose che serviranno nell'immediato, ma ci sarà tempo per approfondire. Ho parlato diverse volte con Perisic e Brozovic, ma più o meno conoscevo già tutti i miei nuovi compagni. Non servirà tanto tempo per ambientarmi. Sembra sia arrivato già da due o tre mesi".