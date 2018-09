Juventus: torna di moda il nome di Adrien Rabiot

Adrien Rabiot potrebbe abbandonare il Paris Saint-Germain. Dopo una stagione tutto sommato positiva ma vissuta spesso da subentrato, il talento francese avrebbe deciso di cambiare aria, poco convinto del nuovo progetto di Unai Emery. Secondo quanto riportato da Paris United, il rapporto tra il classe '95 avrebbe addirittura chiesto la cessione, convinto anche da una possibile sanzione che il ds dei parigini Antero Henrique starebbe pensando di infliggergli. Motivo della punizione economica, alcuni atteggiamenti di Rabiot che non stanno andando affatto giù alla dirigenza del Paris Saint-Germain.

Nato come centrocampista centrale, Rabiot si è trasformato negli anni in una vera e propria mezz'ala, sfruttando molto le sue ottime capacità di inserimento ed il suo buono controllo di palla. Con Emery il francese ha anche occupato la posizione di mediano, confermando una discreta duttilità tattica. Il modulo in cui meglio s'esalta è il 4-3-3, fungendo da perfetta spalla per un calciatore più tecnico come Verratti. Rabiot potrebbe però giocare anche in un 4-2-3-1, modulo sempre più utilizzato da alcune big europee.

Sempre vigile sul calciatore, la Juventus avrebbe dunque drizzato le antenne, valutando l'effettiva disponibilità del ragazzo e le possibilità di imbastire una trattativa last-minute. Ciò che è certo, comunque, è che il contratto del ragazzo scade nel 2019, condizione che non consente al Paris Sant-Germain di sparare alto in merito al costo del cartellino. Attendendo l'eventuale strappo definitivo, la Juventus pensa dunque alla formula adatta per convincere Rabiot e Veronique, mamma-agente del ragazzo. Occhio però anche al Milan, che con la nuova dirigenza Maldini-Leonardo ha visto aumentare il proprio appeal. Con l'arrivo di Higuain, i rossoneri sono tornati appetibili e Rabiot potrebbe essere convinto dal blasone del club e dal ruolo che gli cucirebbe addosso Rino Gattuso.