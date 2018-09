Roma - Presentato Nzonzi: le parole del calciatore in conferenza stampa

E' il giorno di Steven Nzonzi. Il centrocampista giallorosso, ormai ex Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alle ore 13, presentandosi ai giornalisti ed ai tifosi della Roma. Prima domanda, inevitabile, sulle sue caratteristiche tecniche: "Sono un centrocampista centrale, il mio compito è quello di recuperare palloni e far girare la squadra. Il mio obiettivo è quello di dare il massimo, sfruttando tutte le mie capacità. Le vacanze sono terminate, sono felice di essere qui e lavoro per essere al top. Non posso dire una data ma non ci verrà tanto".

In seguito, Steven Nzonzi ha parlato di alcuni suoi colleghi, il connazionale Kanté ed il nuovo compagno di squadra De Rossi: "Sono due giocatori molto forti che non si possono però paragonare. Entrambi hanno esperienza e hanno vinto tanto. Posso comunque coesistere sia con Kante che con De Rossi. Non so se sarà una concorrenza diretta, posso giocare in ogni ruolo del centrocampo".

In ultimo, il calciatore della Roma ha parlato della trattativa che l'ha portato a Roma: "Non è stata la vittoria in Russia ad avermi fatto cambiare idea. Giocavo a Siviglia da tre stagioni e per questo volevo qualcosa di diverso. Ho passato tre anni bellissimi ma volevo una nuova sfida e sono contento di essere in questo grande club" conclude Nzonzi, subito pronto a dire la sua in una città esigente ma appassionata ed innamorata del calcio.