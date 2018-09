Bologna: seduta a porte chiuse per Inzaghi, arriva Danilo. Destro verso la Samp?

Continua la preparazione del Bologna Calcio in vista dell'esordio casalingo contro la SPAL. Sotto la guida di Inzaghi, i felsinei dovranno convincere come fatto in Coppa Italia, confermandosi subito pronti per puntare alla parte sinistra della classifica. Nella giornata di oggi, dopo la grigliata serale di ieri, i rossoblu hanno svolto un allenamento a porte chiuse, con Inzaghi che sta limando gli ultimi dettagli per esordire al meglio al Dall'Ara. Confermato il 3-5-2, il Bologna dovrebbe schierarsi con Skorupski in porta, protetto dal terzetto De Maio-Gonzalez-Helander. Chiavi del gioco affidate a Pulgar, con Poli e Dzemaili ai suoi lati. Come fluidificanti, invece, Inzaghi dovrebbe puntare su Mattiello e Dijks. In avanti, Palacio e Santander si giocheranno una maglia al fianco di Diego Falcinelli.

Mentre Inzaghi striglia i suoi sul campo, la dirigenza felsinea continua a restare vigile sul mercato per cedere i calciatori in esubero. Il primo dei calciatori che potrebbe abbandonare la nave rossoblu è Felipe Avenatti, profilo offensivo ex Ternana che non ha fatto bene in maglia felsinea. L'uruguayano ha grande richiesta in B, è forte la pressione del Palermo. Posizione analoga, quella di Luca Rizzo, che potrebbe finire in qualche club di A per migliorare sotto il profilo tecnico ed esperienziale. Potrebbe lasciare il Bologna, poi, anche Mattia Destro. L'attaccante non gode più della stima che aveva con Donadoni e le sue precarie condizioni di salute non lo aiutano. Su di lui è forte la Sampdoria, occhio però anche all'Udinese.

A proposito di bianconeri, è ufficiale intanto l'arrivo di Danilo: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dall’Udinese Calcio il diritto alle prestazioni sportive del difensore Danilo Larangeira a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni". Grande colpo di esperienza, per il Bologna, che si assicura le prestazioni di un atleta rodatissimo per la difesa a tre e voglioso di dire ancora la sua.