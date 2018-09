Marchisio rescinde il suo contratto con la Juventus

Claudio Marchisio ha rescisso il contratto che lo legava con la Juventus. L'annuncio è stato dato dal club bianconero con un lungo comunicato ufficiale sul proprio sito. Si chiude così una lunghissima storia che ha visto il centrocampista sempre legato alla Juventus, in un percorso ricco di momenti da ricordare, inframezzato solo da un prestito all'Empoli.

Questo il messaggio apparso sul sito ufficiale della Juventus: "Si chiude oggi la storia di Claudio Marchisio con la Juventus, dopo la rescissione consensuale del contratto. Una storia lunga 25 anni, quelli trascorsi dal primo giorno in cui il Principino, un soprannome che avrebbe ottenuto solo molto tempo dopo, ma che già allora gli calzava a pennello, ha indossato per la prima volta la maglia bianconera. Lui ne aveva appena sette, una voglia matta di giocare e la testa piena di sogni.

Già allora, lo ha raccontato tante volte, sognava un giorno di continuare a vestire quella maglia, ma “tra i grandi”, in uno stadio vero, lottando per i trofei più importanti. Ha aspettato, ha giocato e vinto con le Giovanili, ha esordito nell'anno più difficile, quello della B, è andato a Empoli, per una stagione, è tornato. E ce l'ha fatta: 389 volte, 18° bianconero di sempre. Quando ormai era già si era già affermato in Prima Squadra, diceva di dover segnare di più, perché anche per un centrocampista i gol sono importanti. Ne ha fatti 37, 10 in una sola stagione, la 2011/12, chiusa in doppia cifra come un attaccante di razza. Voleva vincere. E ha vinto: quattro Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e i sette scudetti del Mito.

Quei sogni di bambino li ha realizzati. Eccome. E con lui abbiamo sognato tutti. Perché vederlo crescere e diventare, anno dopo anno, uomo, marito, padre è stato quanto di più gratificante ci potesse essere. Aver avuto la possibilità di accompagnarlo in questo suo percorso, scoprendolo campione, giorno dopo giorno, è stato un privilegio e un onore. E un piacere sarà seguirlo ancora, con qualsiasi maglia indosso. Perché quella bianconera, lo sappiamo, farà sempre parte di lui e della sua storia.

Grazie di tutto Claudio! E in bocca al lupo!"

Nel futuro di Marchisio potrebbero ora esserci la MLS, oppure un'avventura in Ligue1 al Monaco, dove affronterebbe Buffon, passato anche lui al PSG dopo una vita passata anche lui a indossare la maglia bianconera della Juventus.