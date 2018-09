Con Castillejo e Laxalt si chiude il mercato in entrata del Milan

Il Milan ufficializza gli arrivi di Castillejo e Laxalt e conclude le sue operazioni in entrata per la sessione estiva di calciomercato. Lo spagnolo e l'uruguagio verranno presentati insieme a Bakayoko, altro acquisto di un'ultima settimana di mercato che ha visto Leonardo e Maldini molto impegnati per migliorare e cambiare la rosa a disposizione di Rino Gattuso. Sfuma quindi il sogno Milinkovic Savic, anche se il Milan ha provato davvero a strappare il talento serbo alla Lazio di Claudio Lotito.

Questo il testo delle ufficialità di Laxalt e Castillejo: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Villarreal CF il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Samuel Castillejo Azuaga ("Samu") e di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Diego Sebastian Laxalt Suárez ("Diego").

Con l'arrivo di Bakayoko, Castillejo e Laxalt, AC Milan termina le operazioni in entrata di questa sessione estiva di mercato.

Il Club comunica la contestuale cessione a titolo definitivo dell'attaccante Carlos Arturo Bacca Ahumada al Villarreal CF e dell'attaccante Gianluca Lapadula, sempre a titolo definitivo, al Genoa CFC. Il Club desidera ringraziare entrambi i giocatori per la professionalità dimostrata, augurando loro le migliori soddisfazioni sportive.

Diego e Samu verranno presentati alla stampa oggi, venerdì 17 agosto, alle 15:00 CET a Casa Milan, contestualmente alla presentazione di Tiémoué Bakayoko".