Bakayoko, Castillejo e Laxalt si presentano da nuovi giocatori del Milan

Tris di presentazioni in casa Milan nell'ultimo giorno di calciomercato, con Bakayoko, Laxalt e Castillejo che hanno parlato in conferenza stampa. Tre rinforzi che vanno ad allungare e ampliare le scelte a disposizione di Rino Gattuso che ora dovrà capire come inserire questi tre giocatori nel migliore dei modi, nel tessuto di una squadra che nel girone di ritorno dello scorso campionato ha totalizzato 39 punti.

Il primo a parlare è Laxalt: "Per me è stata una settimana bellissima, perchè arrivare in una delle società più importanti al mondo è un sogno. E' stata una settimana speciale e sono molto contento di questo. Uno cerca di migliorarsi ogni giorno, ovviamente mi sento pronto per questa nuova sfida. Giorno per giorno devo inserirmi nella squadra. Ruolo? Ci penserà mister Gattuso, io giocherò nella posizione in cui vorrà. Io sono a disposizione. Lo Zenit? Se ne è parlato, ma quando è arrivata la chiamata del Milan ho capito che fosse la miglior scelta e una grande possibilità per cambiare la mia carriera".

Tocca poi a Samu Castillejo: "Quando ero piccolo sentivo di giocatori come Gattuso e Maldini, che sono sempre stati dei riferimenti di questo club. Sono molto contento di essere qui e voglio vincere qui. In Liga ho giocato come ala destra. Io mi adatto al ruolo che deciderà il mister. Sono contento di iniziare una nuova tappa nella mia vita a livello sportivo e personale e spero sia gratificante. Il numero 7? E' un numero che mi è sempre piaciuto ed era libero. La mia intenzione è dare il massimo per il club. Ci intendiamo con Leonardo. Essere qui è la cosa più importante, il numero è secondario, anche se significa molto per il club. Cercherò di mantenere alto il valore questo numero".

Infine tocca a Bakayoko: ""Ho imparato e lavorato molto in Premier. Penso sia molto più facile adattarmi al campionato italiano e sono molto contento di essere qui. E sono molto contento che mi abbiano chiamato al Milan. Gattuso è un po' simile a Conte. Si tratta di persone che fanno le cose con passione. Ho notato anche io la stessa cosa in queste prime sessioni di allenamento. Ruolo? Non ne ho ancora parlato con Gattuso, cercherò di dare il meglio di me per portare qualcosa a questa squadra. Cercherò di dare il meglio. Sono piuttosto contento di come è andata in Premier, ho partecipato da titolare a partite importanti e penso che ho acquisito un bagaglio di conoscenze che mi potrà aiutare per il futuro. Non è andato tutto in maniera positiva, ma sono molto motivato per questa nuova avventura".