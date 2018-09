SPAL: contro il Bologna un dubbio per reparto

Inizia la Serie A e, con essa, una delle stagioni più delicate nella storia della SPAL. Dopo la clamorosa salvezza dello scorso anno e la vittoria della Lega B di due anni fa, infatti, gli Estensi dovranno confermarsi nell'annata sportiva che sta per cominciare, galleggiando in un della zona-salvezza che, quest'anno, sembra essere ricco di insidie ed ostacoli. Il calendario metterà di fronte i ragazzi del confermato Semplici contro il Bologna del "nuovo" Inzaghi, tecnico notoriamente bravo in difesa e pronto a costruire le gare sfruttando le poche occasioni create. La SPAL dovrà essere dunque pronta ed attenta dal primo all'ultimo minuto, pena una sconfitta bruciante.

Secondo le ultime informazioni forniteci dalla rifinitura, Semplici dovrebbe confermare in blocco il 3-5-2, modulo caro anche ad Inzaghi. Davanti al portiere Gomis, la difesa a tre sarà formata da Cionek e Felipe ai lati del centrale, che dovrebbe essere uno tra Vicari e Simic. Dubbi anche a centrocampo, dove Everton Luz si gioca una maglia con Viviani in qualità di mezzala. Nessun problema, invece, per il mediano Schiattarella e per Kurtic. Lazzari e Fares, invece, agiranno sulle fasce. Un ballottaggio anche in avanti, dove Petagna e Paloschi cercheranno l'esordio in questa stagione al fianco di Mirko Antenucci.

Nella giornata di ieri, mentre Semplici lavorava con i suoi, la dirigenza ha limato alcune trattative. L'ultima cessione è stata quella del giovane Vaisanen, che si è unito al Crotone in Lega B. In arrivo, invece, Simic, Uzela e soprattutto Missiroli, come si legge dal comunicato ufficiale della società estense: "SPAL srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Sassuolo Calcio srl le prestazioni sportive del calciatore Simone Missiroli. Il centrocampista, classe 1986, ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2021. Reduce da sette stagioni in neroverde, dove ha totalizzato 197 presenze e 17 reti, in precedenza aveva vestito anche le maglie di Reggina, Treviso e Cagliari tra Serie A e Serie B: in massima serie ha collezionato ben 221 partite e 11 goal".