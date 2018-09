Serie A, giù il sipario: le formazioni ufficiali di Chievo-Juventus

Serie A, ci siamo. È ai blocchi di partenza una nuova grande stagione di calcio italiano. Una stagione storica, che verrà ricordata soprattutto come la prima di Cristiano Ronaldo in una squadra italiana. E proprio dal fuoriclasse portoghese riparte il nostro campionato, dal suo debutto con la maglia della Juventus, in una trasferta di provincia nel Bentegodi, stadio del Chievo. Da poco sono state diramate le formazioni ufficiali di questa gara: scopriamo insieme i primi ventidue del 2018-2019.

Chievo (5-4-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Tomovic, Depaoli; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski. All. D'Anna

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo. All. Allegri