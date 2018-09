Chievo-Juventus: i precedenti

La Serie A parte nel pomeriggio, esordio alle 18 per la Juventus sette volte campione, con Ronaldo in più in organico e contro un Chievo nell'occhio del ciclone e a caccia dell'ennesima salvezza. Sono 30 i precedenti tra le due squadre: 22 sono le vittorie bianconere, sette pareggi e una sola sconfitta (era la Juve di Ferrara il 17 Gennaio 2010, quando vinse il Chievo con l'eurogol di Sardo a Buffon).

Nelle gare disputate solo in casa clivense, il bilancio recita: 11 vittorie degli ospiti in 15 incontri, tre pareggi e una sola sconfitta per la Signora. Il successo più ampio bianconero risale al 2016, 0-4 con gol di Pogba, doppietta di Morata e chiusura di Alex Sandro. L'ultimo duello tra le due compagini riconduce allo scorso anno in data 27 Gennaio 2018. Trionfo di madama con i gol di Khedira e Higuain. Chievo in nove per l'esplusione di Cacciatore, dopo quella ingenua di Bastien.

Oggi sarà una gara diversa dalle precedenti. Il Chievo insegue come detto una permanenza nella massima categoria non semplice dopo un'estate tormentata da vicende extra campo, al contrario la Juventus viene da una buona pre-season tra International Champions Cup e esordio con gol di CR7 a Villar Perosa. I bianconeri vogliono e devono partire bene per mettere pressione al Napoli, che gioca in serata, alla Roma e all'Inter.

L'esordio del portoghese sarà sicuramente il motivo di interesse maggiore, in una stagione condita da un solo obiettivo, l'affermazione oltre i confini nazionali.