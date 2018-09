Juventus, con il Chievo l'esordio di Ronaldo

L'attesa sta finalmente per terminare. La Serie A è pronta a tornare in campo per dare il via alla stagione 2018/19, un'annata che si preannuncia spettacolare e combattuta. A tenere a battesimo il nuovo anno calcistico ci pensano i sette volte campioni d'Italia, che si presenteranno a Verona in una veste totalmente nuova.

La Juventus scenderà in campo alle 18 per affrontare il Chievo di D'Anna, ma mai come oggi gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sul nuovo numero sette bianconero: Cristiano Ronaldo. Il trasferimento del cinque volte Pallone d'Oro ha catalizzato l'attenzione di addetti ai lavori e tifosi in tutto il mondo e dopo un mese è finalmente giunto il momento di vederlo in campo. Nella classica conferenza stampa di presentazione, Allegri ha fugato ogni possibile dubbio: "Domani gioca Ronaldo", ha chiarito il tecnico livornese. Il fenomeno portoghese sarà dunque in campo nella gara che darà il via alla corsa al tricolore di Madama, una partita che resta comunque da non sottovalutare. Anzi, proprio con l'inserimento di un campione come l'ex Real Madrid, le squadre saranno ancora più agguerrite e vogliose di fare uno sgambetto ai bianconeri.

Il tecnico bianconero, contravvenendo a quanto fatto negli scorsi anni ha già annunciato buona parte della formazione titolare: Szczesny, Chiellini, Pjanic, Cancelo, Alex Sandro e Bonucci sono sicuri del posto. Resta ancora da decidere chi e soprattutto quanti giocatori saranno al fianco del regista bosniaco, questo però lo sapremo solo al momento dell'annuncio delle formazioni ufficiali. Attualmente è molto probabile che ci sarà uno solo tra Khedira ed Emre Can al fianco di Pjanic, con Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa a completare il terzetto alle spalle di Ronaldo.

Per il Chievo si prospetta un 4-3-3 con Stepinski pronto a prendersi il ruolo da titolare nell'attacco gialloblu. A fianco del polacco ci saranno Giaccherini e Birsa, mentre in difesa ci sarà l'esordio di Rossettini che comporrà con Tomovic la nuova coppia centrale.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Ronaldo.

Chievo Verona (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Rossettini, Tomovic, Depaoli; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Stepinski, Giaccherini.