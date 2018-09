Terminata Chievo - Juventus, LIVE Serie A 2018/19 (2-3): Bernardeschi decide una partita thriller

NOT : Prima giornata del campionato di Serie A 2018-2019: in campo al Bentegodi c'è Chievo-Juventus. Si comincia alle ore 18:00.

Juventus : (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (min. 84 Emre Can), Pjanic; Cuadrado (min. 56 Bernardeschi), Dybala, Douglas Costa (min. 64 Mandzukic); Cristiano Ronaldo. All. Allegri

20.04 - Direi che è tutto. Ed allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Chievo per 2-3 nella prima giornata di questa nuova Serie A!

20.02 - Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, sarà un campionato incredibile. La prima vittoria stagionale della Juventus è stata una girandola di emozioni praticamente senza senso, dal dominio iniziale dei bianconeri passando per la rimonta operaia del Chievo e la contro-rimonta, di cuore, di grinta e di qualità - quella del mancino di Bernardeschi - della Signora. In mezzo, la VAR a mettere altro pepe ed un altro caso che farà discutere parecchio. Di tutto e di più. E siamo solo alla prima giornata.

19.57 - E' FINITA! JUVENTUS BATTE CHIEVO PER 2-3!

90' + 6' - I campioni d'Italia stanno conducendo la gara fino al termine senza sprecre il possesso del pallone.

90' + 5' - Depaoli stende Mandzukic nel duello aereo, netto il fallo.

90' + 4' - Fallo in attacco di Djordjevic, che sgomita un po' troppo.

90' + 3' - GOOOOOOOOOOOL! BERNARDESCHI! 2-3! Alex Sandro fa l'ala, rientra sul destro e crossa perfettamente, lì dove Bernardeschi trova il tap-in vincente da centro area!

90' + 2' - Cinque minuti di recupero a partire da adesso, per le speranze di Madama di ottenere i primi tre punti della propria stagione.

90' + 1' - Non ce la fa a proseguire Sorrentino, dentro Seculin al suo posto.

90' - Dai replay è molto difficile trarre un giudizio definitivo. GOL ANNULLATO! Fallo in attacco di Cristiano Ronaldo prima del gol di Mandzukic!

89' - ED INFATTI ARRIVA IL CONTROLLO VAR! Vediamo che decisione prenderà l'arbitro...

88' - Da capire però cos'è successo. Sorrentino inizialmente era rimasto a terra, sull'intervento di Ronaldo, e quindi c'è da valutare se c'è fallo in attacco.

87' - GOL! GOL DELLA JUVE! LA PALLA È ENTRATA SUL COLPO DI TESTA DI MANDZUKIC, A PORTA VUOTA!

86' - GRANDE OCCASIONE PER LA JUVE! Forse la palla è entrata su un colpo di testa di Mandzukic, dopo che Ronaldo e Sorrentino si erano scontrati all'altezza del primo palo sul cross di Alex Sandro...

85' - Emre Can si fa subito vedere con un grande inserimento, gran parata di Sorrentino sul primo palo.

84' - Ultimo cambio per Allegri, che inserisce Emre Can al posto di Khedira.

83' - Fuorigioco di Djordjevic su un cross dalla destra di Depaoli.

82' - Khedira sbaglia l'appoggio, palla spazzata via. Ormai il copione della gara è chiaro.

81' - Fuorigioco di Bernardeschi sul cambio campo di Pjanic, Djordjevic aveva ripiegato per chiudere l'inserimento dell'ex Fiorentina.

80' - Iniziativa terrificante di Ronaldo sulla sinistra, Cacciatore salva prima che sia troppo tardi su Mandzukic.

78' - Fallo prezioso raccattato da Djordjevic. Fuori Hetemaj, dentro Obi.

77' - ANCORA SORRENTINO! Grandissimo riflesso del portiere ex Palermo, sulla ribattuta Bonucci non riesce ad avere reattività e la sfera sfila fuori...

76' - Ronaldo cade al limite dell'area sulla sinistra, punizione che lui stesso ora andrà a battere.

75' - Cancelo lotta ed ottiene un calcio d'angolo, rimpallando la palla su Cacciatore. GOOOOOOOOOOOOOOOOL! BONUCCI! 2-2! Anzi, è autogol di Bani: cross estremamente teso di Bernardeschi sul primo palo ed il difensore italiano è sfortunato nella deviazione nella propria porta.

74' - Dybala si libera ancora una volta bene in mezzo al traffico, ma calcia debolmente, in bocca a Sorrentino. È chiaro che in questa fase dell'anno manchi un po' di forza nelle gambe.

72' - Adesso sta subentrando un po' di stanchezza da ambo le parti.

71' - MANDZUKIC! FUORI DI CENTIMETRI! Ronaldo sa comportarsi bene anche quando pennella assist, come in questo caso: di testa, il croato però spedisce fuori per pochissimo...

69' - CACCIATORE SALVA ANCORA SU RONALDO! Il portoghese, innescato da Dybala, in area trova una conclusione che prende in controtempo Sorrentino ma viene deviata da Cacciatore in corner!

68' - Dybala commette un fallo a centrocampo.

67' - Entra intanto Djordjevic al posto di un più che positivo Stepinski.

66' - SORRENTINO NEGA IL GOL A CR7! Iniziativa old-style del portoghese, che sta facendo ora l'ala sinistra: doppio dribbling e conclusione verso il secondo palo col destro, palla angolata ma non basta! Poi Bernardeschi, sulla respinta, commette fallo in attacco.

64' - Prima però dentro Mandzukic al posto di Douglas Costa. Mandzukic che, sul cross da fermo di Pjanic, impatta la palla ma la spedisce alta dal secondo palo.

63' - Bernardeschi anticipato sul secondo palo sul cross dalla sinistra, da quella posizione avrebbe potuto segnare... corner per i bianconeri.

62' - Scintille vicino alla bandierina fra Bernardeschi ed Hetemaj, a terra il finlandese, che sta ovviamente facendo l'attore. Nulla di che, comunque.

61' - Centrale la deviazione aerea di Ronaldo sul cross da lontanissimo di Bonucci, Sorrentino ha ancora una volta vita facile.

60' - Radovanovic viene ammonito per un fallo su Ronaldo a centrocampo.

59' - Bernardeschi, dopo un'azione lunghissima, viene dentro al campo e calcia col sinistro: in bocca a Sorrentino.

58' - Chiellini regala una rimessa laterale ai clivensi. Ed ovviamente ora queste situazioni diventeranno decisive...

57' - È entrato Bernardeschi al posto di Cuadrado. Clamoroso il risultato attuale al Bentegodi, il neo-entrato si presenta con un numero in mezzo a tre.

56' - GOOOOOOOOOOOOOOOL! GIACCHERINI! 2-1! L'italiano spiazza Szczesny calciando verso la propria sinistra!

55' - CALCIO DI RIGORE PER IL CHIEVO! Clamorosa ingenuità di Cancelo, Giaccherini lo punta sulla sinistra ed il portoghese mette la gamba dove non deve, penalty netto! Occasione per ribadire la legge del gol dell'ex...

53' - Stepinski si rende protagonista di una grande apertura a centrocampo, buona partita la sua.

52' - Sul ribaltamento di fronte c'è un fallo in attacco di Khedira.

51' - Traversone dalla corsia di sinistra, blocca Szczesny.

50' - Ronaldo fa un po' il giocoliere sulla sinistra ma esagera e guadagna solo una rimessa laterale.

49' - Ancora un anticipo sul braccatissimo Ronaldo, che al centro dell'area deve vedersela quasi sempre con tre avversari...

48' - Ronaldo riceve sul centro-sinistra fuori area, fucilata quasi da fermo per lui col destro: Sorrentino para col ginocchio, la traiettoria era centrale ma insidiosa...

47' - Alex Sandro tenta un cross verso il centro, respinto. Ci vuole qualcosa in più di questo, ma i giocatori in trasferta sembrano parecchio determinati.

46' - Bonucci tiene botta sulla pressione di Stepinski, poi Pjanic sbaglia la sventagliata verso Cuadrado.

19.05 - Si ricomincia! Primo pallone mosso dalla Juventus.

19.04 - Ci siamo. Nessun cambio per le due squadre.

19.02 - Le squadre stanno per rientrare sul terreno di gioco.

18.55 - Sono stati 38 minuti di un vero e proprio monologo della Juventus a Verona. Un gol fatto e tantissime altre occasioni create, con una percentuale di possesso palla sicuramente altissima. Ma il Chievo ha saputo aspettare, non si è spezzato ed ha trovato il modo di colpire, con il piede di Giaccherini e la testa di Stepinski. Servirà qualcosa in più ai gialloblù nella ripresa per portare a casa questo risultato, specie sotto l'aspetto tecnico; ma intanto l'arbitro ha fischiato due volte ed il parziale dice 1-1, al momento una beffa clamorosa per la Vecchia Signora. Vedremo cosa succederà: a fra poco.

18.49 - Si è esaurito il recupero: termina il primo tempo. Parziale di 1-1.

45' + 1' - Tomovic gestisce male una situazione in cui aveva spazio, sul contropiede poi l'inserimento di Khedira viene premiato, ma il colpo di testa del tedesco non è all'altezza.

45' - Pjanic esagera qui nel condurre il pallone ed alla fine lo perde.

44' - Fuorigioco di Douglas Costa sulla sinistra, è salita bene la retroguardia veneta in questa circostanza.

43' - Ancora dribbling di Cancelo sulla destra, il suo traversone verso Ronaldo viene ancora una volta intercettato e poi è bravo Giaccherini a "pulire" il possesso per i suoi.

42' - Dybala viene fermato sul più bello dopo una percussione in mezzo a tanti avversari.

41' - Altro cross verso Stepinski, che però stavolta commette fallo di meno.

40' - Cambio di gioco di Chiellini verso Cuadrado, fuori misura. Chiaramente è un momento un po' di panico per la fazione che era in vantaggio.

39' - Colpo di scena. La difesa dei campioni d'Italia è stata estremamente distratta in questa circostanza.

38' - GOOOOOOOOL! STEPINSKI! 1-1! A sorpresa, pareggio! Giaccherini pennella di destro, a centro area il polacco è solo e di testa la gira perfettamente nell'angolo!

37' - Azione sulla sinistra per i padroni di casa, che non alzano più di tanto il ritmo.

36' - Stavolta il bosniaco cerca lo schema per Dybala, che ai trenta metri tira di prima intenzione, altissimo.

35' - Pjanic vede ancora Cancelo con la coda nell'occhio, palla scodellata ma intercettata in corner. Sugli sviluppi, ancora calcio d'angolo.

34' - Ancora Costa, insolitamente a destra, cerca Ronaldo con un cross ma la palla non filtra.

33' - DOUGLAS COSTA! Per poco! Ronaldo accenna la rovesciata su un traversone dalla destra, la palla però viene respinta dove c'è Costa: controllo e tiro d'esterno-collo mancino che sfiora l'incrocio dei pali più lontano!

32' - Dybala steso al limite dell'area da una scivolata, non c'è punizione secondo l'arbitro.

31' - Ritmo basso e qualche fischio per Bonucci (anche se per lui prevalgono gli applausi).

30' - Altro bel lancio di Cuadrado, ma Cristiano Ronaldo stavolta è uno-contro-tre in area e sceglie di calciare da posizione defilata col mancino: l'impatto con la palla è buono, ma la traiettoria termina alta sopra la traversa.

28' - Tomovic tiene bene su Douglas Costa in area dopo un grandissimo cambio gioco di Pjanic, alla fine arriva un calcio d'angolo.

27' - Dybala prova a mettere un filtrante molto difficile per Ronaldo, la misura è però sbagliata. Blocca Sorrentino.

26' - Ci risiamo: Szczesny va lungo, il possesso tanto per cambiare è di Madama.

25' - Gioco fermo per ora.

24' - Giaccherini passa avanti a Cancelo dentro l'area, mentre il portoghese cercava di far andare il pallone fuori: solo un brivido però, ora Szczesny potrà rinviare. Ma lo farà dopo il cooling break, per far rinfrescare i giocatori. Il caldo si fa sentire.

23' - Allegri s'infuria per questo errore. Radovanovic intanto calcia da quasi 40 metri, palla in tribuna.

22' - Cuadrado spreca clamorosamente un quattro-contro-tre andando via da solista: conclusione da dentro l'area per il colombiano anzichè un passaggio, palla alta.

21' - Douglas Costa dribbla ancora e cerca un assist verso il centro, ma Ronaldo viene preso in leggero controtempo.

20' - Chiellini va ancora sul lungo, Costa viene anticipato stavolta da un puntuale intervento di Tomovic.

19' - Serie di numeri pazzeschi fra Cristiano e Costa sulla fascia nello stretto, in seguito il sudamericano viene fermato in fallo laterale.

18' - RONALDO SFIORA IL GOL! Dybala al limite dell'area va da Cuadrado, il quale finta e poi appoggia per CR7 praticamente sulla lunetta: da lì il cinque volte pallone d'oro non ci pensa due volte e prova a piazzarla nell'angolo basso alla destra di Sorrentino, ma spedisce la sfera fuori di un soffio!

17' - Ancora palleggio sulla linea difensiva per gli ospiti, che in queste fasi non stanno trovando una grossa pressione da parte degli avversari.

16' - Bani legge meglio di Ronaldo il rimbalzo del pallone e riesce a fermarne l'avanzta su questo lancio.

15' - Ed arriva anche una conclusione, in diagonale col destro da fuori di Depaoli, palla a lato.

14' - Per la prima volta ora i veronesi stanno accennando un minimo di possesso palla, dopo essere stati in balia degli avversari finora...

13' - Errore in disimpegno di Chiellini, un po' banale questo tentativo di lancio.

12' - Allegri indica ai suoi di cercare di più l'ultimo passaggio, mentre Cancelo viene liberato al limite da uno schema da corner ma calcia male col destro a giro, alto.

11' - Risalita del campo velocissima dei campioni d'Italia, che però poi guadagnano solo un corner dopo un giropalla intenso.

10' - Il numero 20 dei torinesi ha protestato molto per la sua caduta nell'occasione precedente, reclamando un penalty, ma non c'è nulla nemmeno secondo la VAR.

9' - CLAMOROSA PALLA GOL SCIUPATA DA CANCELO! Un grande lancio dalle retrovie manda Douglas Costa tutto solo sul fondo, cross di prima intenzione per Cancelo, inseritosi a centro-area: il portoghese, disturbato da Bani, non riesce però a segnare da due passi!

8' - Un tocco di prima di Ronaldo apre gli spazi a Cuadrado, che però sceglie di non affondare e prosegue il giropalla.

7' - Altro guizzo di Cancelo su Hetemaj - finora è lui e non Depaoli a fare l'esterno sinistro - ma stavolta l'ex Inter esagera: rimessa laterale.

6' - Corner per i bianconeri, finora assolutamente dominanti. Altro traversone lungo con sponda, Bonucci al centro dell'area trova un doppio intervento strepitoso di Sorrentino ma era partito da posizione di fuorigioco.

5' - Bel dribbling di Cancelo, l'azione si sviluppa centralmente dove una combinazione fra Dybala e Douglas Costa porta al tiro l'argentino, blocca Sorrentino.

4' - Si torna a giocare. Altro lancio lungo dei gialloblù, altra palla persa.

3' - GOOOOOOOOOOOL! KHEDIRA! 0-1! Pjanic pennella sul secondo palo, Chiellini fa involontariamente la sponda e Khedira col sinistro insacca da distanza ravvicinata! Subito vantaggio bianconero!

2' - Primo calcione del campionato per Juan Cuadrado, che viene steso sulla trequarti e guadagna un buon calcio di punizione dalla corsia. Ora Pjanic dovrebbe crossare nel mezzo...

1' - Subito lancio lungo ed Alex Sandro copre lo scorrimento della sfera in rinvio dal fondo.

18.02 - Si parte! Primo pallone giocato dal Chievo.

18.00 - Ora un minuto di silenzio, nel giorno di lutto nazionale dedicato alle vittime del crollo del ponte Monardi. La redazione di VAVEL Italia si accoda al dolore provato in tutta Italia in queste ore.

17.57 - Squadre in campo!

17.50 - Tutto pronto negli spogliatoi, ora i ventidue sono nel tunnel. Fra poco si comincia.

17.40 - Riscaldamento iniziato al Bentegodi, ed ovviamente c'è un osservato speciale.

17.30 - Sulla carta è sempre un 4-3-3, ma è tempo di soluzione difensiva per D'Anna, che accoglie CR7 inserendo Tomovic (un difensore) nei titolari al posto di Birsa (un attaccante). Allegri opta per Cuadrado al posto di Bernardeschi sulla destra.

17.20 - La risposta del Chievo (4-3-3): Sorrentino; Tomovic, Bani, Rossettini, Cacciatore; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Depaoli, Stepinski, Giaccherini. All. D'Anna

17.10 - La formazione ufficiale della Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo. All. Allegri

17.00 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Il calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Fabrizio Pasqua (sez. di Tivoli).

Diretta Chievo-Juventus

QUI CHIEVO

Inizio in salita per la truppa di D'Anna, in grado di salvarsi per poco nelle ultime giornate dello scorso campionato. Nonostante un mercato non entusiasmante, la squadra sembra comunque attrezzata per attraversare una stagione più tranquilla di quella appena passata, nei prossimi mesi.

Si riparte dal 4-3-3 e da un trio in avanti con Birsa, Stepinski e Giaccherini. Proprio il polacco è una delle grandi scommesse della stagione dei gialloblù, da cui potrebbe dipendere molto del percorso dell'intera squadra: dopo la fase di adattamento trascorsa nell'ultimo anno solare, per lui è ora di compiere un salto.

Il resto della formazione dei padroni di casa odierni non dovrebbe presentare sorprese. Sorrentino è il portiere, davanti a lui Bani e Rossettini sono favoriti su Tomovic. A destra c'è Cacciatore, dall'altro lato Jaroszynski con il trio Rigoni-Radovanovic-Hetemaj a centrocampo (ma occhio all'incognita Obi).

Live Chievo-Juventus

QUI JUVENTUS

Ben diverso il discorso per quanto riguarda le aspettative che pesano sulle spalle della nuova versione della Vecchia Signora. I campioni d'Italia hanno aggiunto diversi volti di qualità alla propria rosa, con il grande obiettivo della Champions League sullo sfondo. Obiettivo, non più sogno.

Su tutti, Max Allegri oggi dovrebbe lanciare Cristiano Ronaldo nella formazione ufficiale. Il portoghese è chiamato all'ennesima sfida della propria carriera in un nuovo ambiente, che da lui pretenderà tanto. Vedremo quale sarà l'impatto del miglior numero 7 del mondo con il calcio nostrano.

A supporto del pallone d'oro in carica, dovrebbero agire tre mancini puri: Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa. Nel 4-2-3-1 del tecnico juventino, in mediana dovrebbero trovare spazio Khedira (o Emre Can) e Pjanic, con il rinnovato quartetto Cancelo-Bonucci-Chiellini-Alex Sandro in difesa. Szczesny fra i pali.