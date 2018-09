Torino, senti Jacobelli: "Piazzati due colpi importanti, prestazione prevedibile della Juve"

Il nuovo direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, ha parlato in esclusiva a Radio RMC Sport. Analizzando inizialmente la partita della Juventus, Jacobelli ha parlato della sfida dei bianconeri contro i bianconeri: "Credo che ci possa stare la prestazione della Juventus di oggi contro un gran bel Chievo e in un clima complicato per il caldo. Le grandi squadre però si fanno vedere in questi momenti. La vittoria di oggi è particolarmente importante per i bianconeri. Cristiano Ronaldo ha fatto una prestazione da vero altruista e sa quanto è importante il suo ruolo all'interno di questa Juventus".

In seguito, passaggio importantissimo sul calciomercato del Torino: "Hanno piazzato due colpi importanti come Soriano e Zaza e il pre campionato dei granata è stato molto brillante. L'attaccante azzurro sarà valutato e inserito piano piano ma questa campagna acquisti segna una svolta nella storia di Cairo. Questi ultimi acquisti e la conferma dei big fa pensare che il Torino si giocherà l'Europa League".

Un'Europa League che dovrà essere l'obiettivo minimo, di questo Torino, chiamato ad una grande stagione dopo alcune annate troppo altalenanti. Con Soriano e Zaza, Mazzarri avrà due frecce importanti nel proprio arco che, unite ad una preparazione cominciata finalmente a inizio estate, saranno sicuramente affilate e pronte a centrare l'obiettivo.