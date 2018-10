Terminata Torino - Roma in diretta, LIVE Serie A 2018/19 (0-1): Dzeko la decide con uno straordinario gol!

Gran secondo tempo della Roma che vince alla prima contro il Torino. Ma grandi sofferenze per i giallorossi, ma la decide Dzeko al 89esimo con un gran gol. Rammarico per i granata che hanno tenuto testa alla squadra di Di Francesco. Per oggi è tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI TORINO 0 ROMA 1

96' Altro angolo per i granata, Olsen recupera la palla

95' Angolo per il Torino, dentro anche Sirigu ma la difesa giallorossa libera

94' Torino sempre in avanti

92' Reazione rabbiosa del Toro

90' Saranno ben 6 i minuti di recupero

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA STRAORDINARIO DZEKO! gol di una difficoltà immaginabile, ma buca la porta di Sirigu con un mancino al volo magnifico e i giallorossi vanno in vantaggio. Grande assist di Kluivert

85' Cambio Torino: Soriano prende il posto di Rincon

84' Ammonito Florenzi dopo un fallo su Iago Falque

82' Ma è ancora il Toro a rendersi pericoloso sempre con Iago Falque ma Olsen è attento e respinge.

82' Espulso il tecnico del Torino Walter Mazzarri per proteste per il presunto rigore non dato al Torino

81' Contropiede del Torino con Belotti che conclude col mancino ma Olsen è bravo e respinge, successivamente arriva Iago Falque ma viene ostacolato sulla ribattuta. Per Di Bello non c'è nulla

80' PALO PER LA ROMA:! Punizione al centro dell'area e colpo di testa di Dzeko, ma la palla prende il palo

78' Infortunio per Izzo: dentro Bremer

75' c'è il cooling break del secondo tempo

75' Ultimo cambio dalla Roma. Esce dal Pastore ed entra al suo posto Schick.

73' Pastore si divora un gol fatto! L'argentino viene servito da Kluivert ma è lento a calciare e si fa recuperare da Baselli

72' Florenzi va al cross dal fondo, ma Sirigu para senza troppi problemi

70' Secondo cambio per la Roma. Esce Cengiz Ünder ed entra al suo posto Kluivert.

68' Dall'altra parte corner per il Torino

64' Tiro centrale di Under, Sirigu para

63' Angolo per la Roma che, dopo aver subito il pressing del Torino, prova a fars vedere

60' Primo cambio per la Roma: Esce El Shaarawy ed entra al suo posto Cristante

57' Giallo per Falque per un'entrata in ritardo su Florenzi. .

56' Sinistro di El Shaarawy, ma la sua conclusione termina alta

54' Rincon si rialza

53' A terra Rincon dopo uno scontro con Dzeko

51' Il Torino continua ad attaccare

49' DI BELLO ANNULLA IL GOL PER FUORIGIOCO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL TORINO CON IAGO FALQUE, MA DI BELLO E' IN CONSULTO CON IL VAR!

Subito un sussulto per il Torino.

47' Pericolo per Olsen che para con i pugni, ma la palla gli scivola e per poco non finisce in rete!

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO, prima palla giocata dal Torino

19.10 Nessun cambio all'intervallo né da una parte e né dall'altra.

19.09 Squadre che rientrano in campo

Non molte palle gol in questo primo tempo, il Torino ha sfiorato il gol con Rincon. I granata stanno facendo una gara ordinata, ma in questi primi 45 minuti di gioco si sono più visti errori che azioni. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO TORINO 0 ROMA 0

45' ci saranno 3 minuti di recupero

42' Tanti errori di misura in questo primo tempo soprattutto da parte della Roma

39: TRAVERSA PER IL TORINO: Iago FalquE serve Rincon che va alla botta sicura ma la sua conclusione colpisce la parta alta della traversa!

38'Ripartenza di Berenguer ma non riesce a trovare né Belotti né Iago Falque

37' Il Torino gestisce il pallone

34' Il Torino prova a farsi vedere con Iago Falque, ma Manolas libera

32' El Shaarawy ci riprova, ma la difesa granata libera

32' angolo per la Roma

30' La Roma riparte con El Shaarawy che prova l'azione personale, nessun problema per Sirigu. Under si lamenta perchè era solo

29' Primo ammonito della gara è Fazio, duro fallo su Belotti. Punizione per il Torino

26' Cambio per il Torino: non ce la fa De Silvestri, al suo posto Aina

24' Gioco fermo, De silvestri non sembra poter continuare la gara.

24' Kolarov cerca il cross in area, ma il suo traversone è troppo lungo

21' Ora la Roma insiste, il Torino aspetta

19' Prima palla gol per la Roma con Kolarov che calcia di potenza ma trova l'esterno della rete.

15' Torino più grintoso, Roma che non riesce ad attaccare

13' Troppo prevedibile la manovra della Roma

11' Impreciso il lancio di Strootman per Dzeko,

10' Pastore sembra un po assente dal gioco

8' Punizione per la Roma, la difesa libera

5' Rischia in disimpegno Fazio sul pressing di Belotti, ma la palla finisce fuori

4' Partenza decisa del Torino, ma la Roma copre bene

1' Falque prova l'imbucata per Baselli, Olsen raccoglie il pallone.

1' Torino con un 3-5-1-1

INIZIA LA PARTITA, prima palla giocata dalla Roma

18.04 Il minuto di raccoglimento per le vittime di Genova

18.02 Torino e Roma fanno il loro ingresso in campo

17.58 Squadre nel tunnel, tra poco entreranno in campo

17.41 Torino, parla Petrachi: “Abbiamo inserito forza fisica per sfidare le grandi”

17.30 Manolas ai microfoni di Roma TV nel prepartita di Torino-Roma: "Si ricomincia è bello, noi abbiamo una partita importantissima con un avversario difficile. Entriamo in campo per vincere e speriamo che tutto andrà bene. Siamo tutti pronti, non posso dire al 100%, perché è la prima partita. Cercheremo di dare tutti il massimo"

17.17 Andiamo a scoprire la terna arbitrale

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi

Assistenti: Posado - De Meo

Quarto Ufficiale: Abbattista

VAR: Massa

AVAR: Tonolini

17.09 Jesus suona la carica: "Nuova stagione. Nuovo ruggito: Forza Roma"

17.00 I giocatori della Roma in partenza per lo stadio

16.55 Le formazioni ufficiali di Torino - Roma:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Iago Falque, Belotti.

A disp.: Rosati, Ichazo, Bremer, Aina, Ferigra, Djidji, Lukic, Damascan, Soriano,Parigini, Ljajic, Zaza.

All.: Walter Mazzarri

Squalificati: Ansaldi.

Indisponibili: Lyanco, Edera, Niang.

Roma (4-3-3): Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pastore; Ünder, Dzeko, El Shaarawy.

A disp.: Mirante, Lu. Pellegrini, Karsdorp, Marcano, Jesus, Santon, Coric, Lo. Pellegrini, Cristante, Zaniolo, Kluivert, Schick.

All.: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Perotti, Nzonzi, Bianda, Gonalons.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Torino - Roma, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Il calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Di Bello, Massa sarà il VAR.

Allo Stadio Olimpico Grande Torino si affronteranno Torino - Roma. Due squadre completamente rinnovate con molti nuovi giocatori. Per i giallorossi sono ben 12 volti nuovi invece per i granata 9.

Quest'anno il Torino sogna in grande soprattutto grazie al mercato fatto. Zaza e Soriano non partiranno dal primo minuto, in avanti ci sarà Belotti nel 3-5-2 con Iago Falque.

Per Di Francesco solito 4-3-3 con davanti il solito Dzeko, Under ed El Shaarawy ai suoi lati. Perotti indisponibile per un problema alla caviglia.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Mazzarri: "Devo testare i nuovi, lo farò lunedì. Ho dato disposizione per Zaza e per tutti gli altri nuovi arrivati, per capire a che punto atletico siano. Per me ci sono dei concetti fondamentali, come la condizione atletica. Devo schierare chi mi dà garanzie. Per questo voglio aspettare a dare un giudizio".

Di Francesco: "Squadra migliorata rispetto allo scorso anno? Questo lo vedremo col tempo, dirlo ora sarebbe inopportuno. Sono andati via calciatori importanti, sono saltati alcuni affari per alcuni elementi che avremmo voluto ma sono soddisfatto. Potrebbe uscire ancora qualcuno, ne abbiamo veramente tanti".

I CONVOCATI

Torino

Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu.

Difensori: Aina (34), Bremer, De Silvestri, Djidji (30), Ferigra, Izzo, Moretti, Nkoulou.

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meité, Parigini, Rincon, Soriano (6).

Attaccanti: Belotti, Damascan, Falque, Ljajic, Zaza (91).

Roma

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante

Difensori: Karsdorp, Luca Pellegrini, Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas,

Centrocampisti: Cristante, Strootman, Lorenzo Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore

Attaccanti: Dzeko, Schick, Cengiz, Kluivert, El Shaarawy

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Berenguer; Iago Falque, Belotti.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Djidji, Ajeti, Aina, Ferigra, Bremer, Lukic, Ljaic, Soriano, Zaza, Damascan Allenatore: Walter Mazzarri.

ROMA (4-3-3): Olsen: Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pastore, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko; Eh Shaarawy.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Maracano, Santon, Karsdop, Pellegrini L., Cristante, Pellegrini L., Coric, Zaniolo, Kluivert, Schik. Allenatore: Eusebio Di Francesco.