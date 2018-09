NOT : STADIO ATLETI AZZURRI D'ITALIA INCONTRO VALIDO PER LA PRIMA GIORNATA DI SERIE A

Nel match valido per il posticipo della prima giornata del campionato di Serie A l'Atalanta schianta il Frosinone 4-0. Tutto semplice per la compagine orobica che sblocca il match nella prima frazione grazie a Gomez e nella ripresa chiude i conti grazie alle marcature di Gomez, Hateboer e Pasalic. Giovedì la squadra bergamasca tornerà in campo per affrontare il Copenaghen, a Reggio Emilia, nel match valido per l'andata del quarto turno di Europa League.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-1-2 per l’Atalanta con Pasalic a supporto di Barrow e Gomez mentre il Frosinone risponde col 3-5-2 con Ciano e Perica a comporre il tandem offensivo.

Buona partenza dell'Atalanta ma la prima vera occasione del match è per il Frosinone che al minuto 11 va ad un passo dal vantaggio con Ciano che lascia partire un diagonale velenoso dal limite, palla sul palo. Dal possibile 0-1 al vantaggio dell'Atalanta che arriva al 14' con Toloi che illumina per Gomez, controllo e tiro dell'argentino che fredda l'estremo ospite, 1-0. Continua a spingere l'Atalanta che al 19' sfiora il raddoppio con Gosens che calcia da buona posizione ma Sportiello respinge.

Al 30' altra chance per gli orobici con una giocata fantastica di Toloi che apparecchia per Gomez, il quale incrocia col mancino ma la sfera esce di poco. Poco dopo ennesima occasione per i padroni di casa con Gosens che esplode il mancino ma Sportiello respinge con i pugni. La prima frazione si chiude con un acuto del Frosinone con Ciano che sfiora il palo sugli sviluppi di un calcio di punizione.

La seconda frazione di gioco si apre con il raddoppio dell'Atalanta con Hateboer che, sugli sviluppi di un cross di Gomez, insacca con un bel tiro al volo, 2-0. La compagine ciociara accusa il colpo e al 61' i padroni di casa calano il tris con Pasalic che, su assist splendido di Gomez, insacca da due passi, 3-0. L'Atalanta straripa e al 64' va ad un passo dal poker con De Roon che conclude da ottima posizione ma Sportiello respinge come può. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano ma al 75' la Dea sfiora ancora la rete con un pallonetto di Zapata, salvato sulla linea da Sportiello.

Nel finale arriva il meritato poker dell'Atalanta con Gomez che fa doppietta grazie a un destro, dal limite, deviato. E' l'ultima emozione del match: l'Atalanta batte 4-0 il Frosinone e aspetta il Copenaghen, da rivedere la prima uscita dei ciociari.