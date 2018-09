Juventus, senti Szczesny: "Per la Champions bisogna far bene in campionato. CR7 segnerà"

La stagione è cominciata al meglio per la Juventus seppur con più sofferenza del previsto contro un ben organizzato Chievo Verona. Proprio i clivensi hanno tenuto a battesimo Cristiano Ronaldo, il grande acquisto dell'estate bianconera, che però non ha trovato immediatamente la via del gol.

Del campione portoghese e delle aspettative sulla stagione ha parlato il nuovo numero uno di Madama: Wojciech Szczesny. Il polacco è partito proprio dal cinque volte vincitore del Pallone d'Oro: "Cristiano è un grande giocatore e ha aggiunto notevole qualità alla squadra. Sfortunatamente non ha segnato al debutto con il Chievo, ma segnerà il suo primo gol in una partita molto presto, ne sono sicuro". Certezze granitiche e spalle grosse per chi si è fatto carico di una delle eredità più pesanti della recente storia bianconera.

La consapevolezza di sé e della squadra, Szczescny la mostra anche quando parla del cammino in Champions League dove, mai come quest'anno, la Juventus parte come una delle primissime favorite. Tuttavia, per il portiere polacco resta importante, se non fondamentale, fare bene in questo primo scorcio di stagione dove si gioca solo il campionato italiano: "Per far un'ottimo cammino in Champions League dobbiamo per forza giocare bene il campionato. Solo in questo modo possiamo acquisire fiducia". Giocare bene in Serie A per arrivare alla conquista della tanto agognata Coppa dalle Grandi Orecchie, questa la ricetta dettata dall'ex Arsenal.