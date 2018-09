Milan, ora sei da Champions League?

Ieri si è concluso il calciomercato e, come sempre, è arrivato il momento di fare il bilancio sul mercato del Milan. I rossoneri hanno ingaggiato rinforzi in ogni parte del campo, ma hanno anche ceduto diversi giocatori importanti.

Il Milan ha iniziato il mercato in ritardo, c'era ancora Mister Li e non voleva investire. Poi è arrivato Elliott che ha riportato in società Leonardo e Maldini. Il vecchio direttore tecnico, Mirabelli, aveva già iniziato il mercato portando a Milanello a parametro zero Reina, Strinic ed Halilovic. Con questa mossa i rossoneri hanno una, forse la migliore coppia dei portieri di Serie A; lo spagnolo, data la sua grande esperienza, aiuterà Donnarumma a crescere. Il difensore croato ha disputato un ottimo mondiale e l'ex talento scuola Barcellona ha voglia di riscossa.

Leonardo si è presentato alla grande portando a Milano Higuain e Caldara. Invece Bonucci ha fatto il percorso inverso tornando alla Juventus, con il Milan che si è liberato del pesante ingaggio del difensore. Nonostante tutto, Gattuso ha ora un attaccante che nelle ultime due stagioni ha segnato ben 55 gol e un difensore con ottime prospettive di crescita. Il Milan ha anche ceduto Kalinic, Bacca e André Silva.

Bakayoko, Castillejo e Laxalt sono solo gli ultimi colpi. Il terzino è esploso al Genoa, per poi consacrarsi al Mondiale con la propria Nazionale. Un'altra soluzione è l'esterno spagnolo che sarà alternativa a Suso ed applausi anche all'operazione che ha portato il giocatore del Chelsea in rossonero.

Leonardo e Maldini hanno ridisegnato il Milan per colmare il gap della passata stagione, garantendo ricambi e forze fresche in ogni reparto del campo per un obiettivo ben preciso: riportare il Diavolo in Champions League. Mister Gattuso ci riuscirà?