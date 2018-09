Milan, lunga intervista di Musacchio: "Maldini e Leonardo? Impressionante averli con noi"

Mateo Musacchio ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan Tv toccando molti argomenti, andiamo a scoprire quali!

Sulla preparazione estiva: "Si sta lavorando su tutto. Abbiamo fatto un grosso lavoro fisico, mentre nella ultima settimana abbiamo fatto più esercizi con la palla. Fisicamente però abbiamo lavorato molto bene".

Il mercato si è chiuso venerdì, sensazioni?: "Ogni anno alcuni arrivano ed altri partono, è normale - ha sottolineato il difensore rossonero- Abbiamo un grande gruppo sia a livello umano che a livello sportivo. Stiamo facendo un grande lavoro e siamo molto contenti, si sta formando una squadra molto bella".

M questa squadra è più forte dell'anno scorso?: "Per cominciare, credo che rispetto all'anno passato ci sia lo stesso progetto tecnico con la conferma, più o meno, delle stesse persone sia in staff tecnico che in spogliatoio. Avremo più esperienza insieme e questo favorirà la squadra nel complesso. Castillejo? Samu è qua da poco ma ha iniziato bene. È un grande mio amico, abbiamo giocato insieme in Spagna e sicuramente entrerà bene nel gioco della squadra".

Il Milan esordirà sabato sera al San Paolo contro il Napoli: "Servirà un grande lavoro da parte di tutti, non solo da noi difensori. Ma tutti stanno facendo un grande lavoro difensivo, passando anche dagli attaccanti. Lo stadio è sempre difficile, contro un grande avversario che non rende la vita facile a nessuno. Noi pensiamo solo a fare bene il nostro lavoro e, se rimarremo concentrati, potremo lottare per i tre punti"

Chiusura sull'arrivo di Leonardo e Maldini in società: "Fa effetto ma per chiunque, e non solo in Italia, ma nel mondo. Averli accanto in allenamento è molto bello. Abbiamo enorme rispetto per loro, poi da giocatori qui hanno fatto cose davvero importanti".