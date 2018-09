Napoli - De Laurentiis: "Siamo fortissimi, il merito è di Ancelotti"

Aurelio De Laurentiis è finalmente contento. Dopo un'intera estate passata a lanciare bordate, il tecnico azzurro si lascia andare ad un giudizio positivissimo sulla rosa e su Carlo Ancelotti: "Siamo fortissimi, Ancelotti è in grado di valorizzare la nostra rosa. Contro i biancocelesti il mister è riuscito a far rendere al meglio i giocatori che ha a disposizione, è stato un ottimo inizio e non mi resta che fare i complimenti a lui e ai ragazzi per il successo".

Parole importanti, quelle di Aurelio De Laurentiis, che analizza poi eventuali cessioni: "Valuteremo solo se essi serviranno davvero" sottolinea il presidente del Napoli, molto convinto della potenzialità della rosa dopo la prima partita contro la Lazio. Nonostante il risultato dica solo 2-1, infatti, il Napoli ha dimostrato cinismo e mentalità, unito a quella voglia di vincere comune solo alle big.

Una mentalità sicuramente inculcata ai ragazzi da Carlo Ancelotti, allenatore vincente e che non ha bisogno di presentazioni. Il Napoli si candida dunque per la vittoria finale dello scudetto, senza paura e senza fallire l'esordio stagionale.