Roma: Gonalons ceduto in prestito al Siviglia

"L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Siviglia i diritti alle prestazioni sportive di Maxime Gonalons. Il centrocampista francese, giocherà nel club spagnolo fino al 30 giugno 2019. Gonalons, arrivato nell'estate del 2017 dal Lione, ha disputato in questa stagione 23 partite in maglia giallorossa. In bocca al lupo Maxime!" Con questo annuncio ufficiale, la Roma rende noto di aver ceduto in prestito l'ex centrocampista del Lione, al centro di una lunga querelle in merito alla sua cessione.

Nella lista dei trasferimenti di Monchi, Gonalons ha rifiutato tutte le offerte fin dall'inizio del calciomercato, frenando inizialmente anche l'ingaggio di Steven N'Zonzi. Ora, grazie all'accordo con il Siviglia, il francese potrà cominciare una nuova avventura sportiva, cercando di fare bene quasi quanto André Silva, che ha esordito con gli andalusi marcando una tripletta.

Centrocampista centrale naturale, il classe '89 dà il meglio di sé da mediano, brillando soprattutto per l'organizzazione di gioco. Con la Roma, Gonalons non ha però giocato bene, inanellando una serie di prestazioni negative. In Spagna, il ragazzo potrà tornare al top, ritornando ad essere quello ammirato con la maglia dell'Olympique Lyonnais.