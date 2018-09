Genoa: si avvicina l'esordio in campionato, preso il giovane Denilho dall'Ajax

Dopo la dolorosa e forzata pausa della settimana scorsa, a causa della tragedia del Ponte Morandi, è tutto pronto per l'esordio in Serie A del Genoa Calcio. Nella giornata di oggi, alle 17:30, i grifoni prenderanno infatti parte al primo allenamento settimanale, una sgambata a porte aperte in cui Ballardini valuterà l'undici a disposizione in vista dell'Empoli. Contro i rodati toscani, i rossoblu dovranno evitare cali di concentrazione, consci della pericolosità di una rosa capace di mettere KO il più rodato Cagliari di Rolando Maran.

Escludendo cambi in corsa o stop per infortunio di qualche calciatore, Ballardini dovrebbe schierare i suoi ragazzi così come aveva pensato per il match contro il Milan. Confermato dunque il 3-5-2, il portiere sarà Marchetti, protetto dal terzetto centrale Lisandro Lopez-Spolli-Zukanovic. Il terzo difensore è però in ballottaggio con Biraschi. Chiavi del gioco affidate all'ex Palermo Hiljiemark, affiancato dalle mezzali Romulo e Mazzitelli. Occhio però a Rolon e soprattutto Bessa, pronti a strappare una maglia da titolare. Sulle fasce, invece, confermati Lazovic e Criscito. Un dubbio anche in avanti, dove Medeiros e Pandev si giocano una maglia per affiancare Piatek.

Mentre Ballardini lavora sul campo, la dirigenza rossoblu sta continuando a sondare il calciomercato. Nelle ultime ore, il Genoa ha infatti limato i dettagli con l'Ajax per il giovanissimo Delinho Cleonise, ala mancina olandese che arricchirà la Primavera ligure. L'olandese era seguito anche da club come Benevento e soprattutto Sporting Braga, senza dimenticare il Monaco.