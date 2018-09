Juventus - La carica di Bernardeschi: "Col Chievo grande risposta, in campo mi adatto"

Federico Bernardeschi è stato il man of the match contro il Chievo Verona. Nonostante l'attenzione mediatica del mondo fosse tutta per l'esordio in Serie A di Cristiano Ronaldo, gran merito della vittoria bianconera va dato all'ex Fiorentina, subito decisivo appena entrato in campo. Con i suoi strappi continui, Bernardeschi ha messo a dura prova la fascia mancina clivense, arrivando poi puntuale al momento di metterci la zampata. Intervenuto ai microfoni di JTV, l'esterno toscano ha parlato proprio della scorsa sfida di campionato:

"E' stato importante aver portato a casa i tre punti. Era importante vincere e dare un segnale subito. Lo abbiamo dato, anche con qualche sofferenza. Siamo all’inizio, dobbiamo ancora prendere bene le misure, ma siamo sulla buona strada". Passaggio importante, poi, sul suo possibile impiego da mezz'ala: "Ho sempre detto che mi adatto, se il mister decide di mettermi lì sono pronto per andare lì. Basta fare tutto per il bene della squadra. Tutto va bene, tutto si sistema. Quando c’è da imparare si deve imparare, quando c’è da correre si deve correre".

In ultimo, Federico Bernardeschi mette nel mirino la Lazio: "Non vediamo l’ora di giocare in casa nel nostro stadio e davanti i nostri tifosi. La Lazio è una squadra molto forte, sarà dura. Come sempre, come tutte le partite, dobbiamo dare il cento per cento e giocare come sappiamo giocare" conclude l'ex Fiorentina.