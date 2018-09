Milan, si lavora verso il Napoli: Gattuso come sostituirà Calhanoglu?

A Milanelllo si continua a lavorare in vista dell'esordio in campionato contro il Napoli di Carlo Ancelotti in programma sabato sera.

Calhanoglu avrebbe dovuto essere squalificato contro il Genoa, ma il rinvio del match di San Siro ha fatto slittare anche il turno di stop del turco che quindi salterà la trasferta campana. In un primo momento sembrava che la partita contro il Grifone potesse essere recuperata rapidamente, ma la Lega ha deciso di posticiparla al 31 ottobre.

L'assenza del giocatore turco sarà pesante soprattutto per quello che ha fatto vedere alla fine della passata stagione (è stato uno degli uomini migliori nella gestione di Rino Gattuso ndr). Al suo posto dovrebbe esserci Bonaventura avanzato sulla linea degli attaccanti, nel 4-3-3, posizione a lui congeniale e già ricoperta in passato con Tiémoué Bakayoko come mezzala.

Ma non è finita qui. A Madrid, nel Trofeo Bernabeu, l'ex Bayer Leverkusen è stato sostituito da Fabio Borini, la naturale alternativa nella rosa a Calhanoglu. Questo rinvio sta permettendo a Gattuso di conoscere anche gli ultimi nuovi arrivati a Milanello e non è escluso un esordio dal primo minuto di Diego Laxalt che può fare l’esterno in un centrocampo a cinque, e/o Samu Castillejo, dato che il sinistro il suo piede preferito.

Qualche mese fa Gattuso aveva i giocatori contati, ora anche il solo fatto di poter scegliere è un grande passo in avanti per il Milan.