Milan, le ultime verso il Napoli: Musacchio favorito rispetto a Caldara

A Milanello si continua a lavorare in vista della trasferta di sabato sera contro il Napoli. Per il Milan di Gattuso sarà anche l'esordio in campionato visto che la partita contro il Genoa è stata posticipata al 31 ottobre dopo il crollo del Ponte Morandi.

LE ULTIME

Gattuso sta studiando la formazione che schiererà al San Paolo e, nelle ultime ore, sono salite le quotazioni di Mateo Musacchio per un posto da titolare. Con l'addio di Bonucci, ad affiancare Romagnoli nella stagione sarà Caldara, mail tecnico del Milan lo ha visto giocare solamente uno spezzone della partita contro il Real Madrid. Ecco perchè il tecnico rossonero sembra intenzionato ad iniziare la stagione con Musacchio.

Nella scorsa stagione l'argentino ha giocato solamente 15 partite in campionato (tredici dal primo minuto) per 1198 minuti complessivi accontentandosi del ruolo di alternativa a Bonucci - Romagnoli, ma l'argentino è una certezza in reparto non particolarmente ampio. A completare la difesa ci sarà Donnarumma con Calabria e Rodriguez sulle fasce. A centrocampo spazio a Franck Kessié, Lucas Biglia e Tiemoué Bakayoko. In attacco visto l'assenza di Calhanoglu, agiranno Jesus Suso a destra e Giacomo Bonaventura a sinistra. Sicura la presenza di Gonzalo Higuain al centro del tridente.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio (Caldara), Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bakayoko; Suso, Higuain, Bonaventura.