Juventus, è tempo di rinnovi: dopo Pjanic pronti Alex Sandro e Khedira

Sotto a chi tocca. Blindato Miralem Pjanic fino al 2023 dopo le sirene di mercato estive, la Juventus segna in agenda una serie di rinnovi per alcuni dei suoi giocatori, tra chi come il bosniaco per scoraggiare la concorrenza e chi ha appena cominciato l’ultimo anno di contratto.

Nel gruppo dei primi c’è sicuramente Alex Sandro: il brasiliano, molto corteggiato durante la sessione di campagna acquisti, è rimasto a Torino ed è pronto per lui un prolungamento con sostanzioso ritocco dell’ingaggio. Il terzino infatti sembra aver messo da parte la volontà di partire verso nuovi lidi e si è riconcentrato a pieno sul mondo Juve, come dimostrato nel precampionato e contro il Chievo, decidendo così di allungare l’attuale accordo in scadenza nel 2020 per altre due o tre stagioni, con uno stipendio che passerà dai 2.5 ai 4.5 milioni annuali. Discorso simile per Daniele Rugani, anche lui vicinissimo all’addio in estate e alla fine rimasto nonostante offerte allettanti dall’Inghilterra: per il difensore italiano l’avventura in bianconero si allungherà per altri due anni – attualmente è in essere fino al 2021 – a cui si aggiunge un aumento dell’ingaggio fino a circa 3 milioni a stagione. Anche Juan Cuadrado è tra i giocatori in procinto di prolungare: il colombiano ha già aperto da tempo i discorsi con la dirigenza – il suo procuratore è Alessandro Lucci, lo stesso di Perin e Bonucci – per discutere del contratto in scadenza nel 2020. Stessa data di scadenza anche per Mario Mandzukic, il quale è uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri e per cui non sarà di certo un problema raggiungere un accordo.

Tra chi è rimasto con un solo anno di contratto è invece Sami Khedira: il tedesco, autore del primo goal ufficiale al Chievo, è in scadenza il 30 giugno 2019 e già diversi club si sono messi sulle sue tracce, come il Paris Saint-Germain – con Tuchel che è uscito allo scoperto; per la Juventus – e Allegri – è incedibile e a breve si comincerà a trattate, anche per capire se il centrocampista è disposto a restare oppure è in cerca di nuove avventure in Europa. Infine da definire la situazione di altri tre elementi, come Carlo Pinsoglio – in scadenza nel 2019 -, Andrea Barzagli – stessa scadenza – e Medhi Benatia, legato ai bianconeri fino al 2020.