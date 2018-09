Napoli, Ancelotti verso il Milan: rebus portiere e tante conferme

Archiviata più che positivamente la gara d'esordio all'Olimpico contro la Lazio, il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti volge lo sguardo al secondo impegno stagionale - il primo interno - che vedrà i partenopei ospitare al San Paolo il Milan di ringhio Gattuso e, soprattutto, degli ex Gonzalo Higuain e Pepe Reina. Gara che sarà da ex soprattutto per il tecnico degli azzurri, chiamato a fronteggiare la squadra con la quale ha vinto tutto, da giocatore prima e da allenatore successivamente. Un tuffo nel passato, dunque, per il tecnico di Reggiolo, che sembra aver infuso alla squadra la sua proverbiale calma e serenità, oltre ad una dose massiccia di personalità in campo.

Tornando alle mere questioni relative al terreno di gioco, gli azzurri hanno effettuato questa mattina la seduta di allenamento al centro sportivo di Castelvolturno. Questo il report della società: "Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan di sabato sera al San Paolo per l'anticipo della seconda giornata di Serie A. La squadra ha svolto riscaldamento in avvio. Di seguito lavoro di scarico con la rosa divisa in due gruppi alternati tra campo e palestra. Domani seduta mattutina".

Poche ancora le indicazioni per quel che riguarda l'undici titolare che scenderà in campo sabato sera al San Paolo, ma l'intenzione di Ancelotti potrebbe essere quella di confermare i dieci giocatori di movimento dell'Olimpico in blocco e risolvere l'unico dubbio di formazione - quello relativo al portiere tra Ospina e Karnezis - in queste ore. Il nuovo arrivato si è regolarmente allenato con il gruppo ed insidia il greco per un posto da titolare. Nonostante la positiva prova di Roma, l'ex Watford ed Udinese potrebbe lasciare il posto all'ex Gunners, il quale dovrà dare modo a Meret - presumibilmente il titolare del ruolo in campionato - di recuperare con maggiore serenità. Il giovane estremo difensore, infine, domani si sottoporrà ad una visita di controllo, con i tempi di recupero che potrebbero ulteriormente accorciarsi.