Torino, la situazione verso l'Inter: Zaza a gara in corso, Izzo in forse

Dopo la sconfitta al novantesimo minuto contro la Roma nell'esordio di Serie A, il Torino guarda avanti. Il prossimo impegno è quello in trasferta contro l'Inter e per il viaggio a Milano ci sono da risolvere quantomeno tre dubbi. Il primo riguarda l'ultimo arrivato in granata: Simone Zaza.

L'attaccante italiano ex Juventus e Valencia ha saltato la prima giornata di campionato e oggi dovrebbe svolgere i test fisici al Filadelfia. Da lì si capirà molto della condizione fisica dell'azzurro, ma verosimilmente non sarà a disposizione dal primo minuto. Mazzarri però potrebbe decidere di portarlo a San Siro ed usarlo a gara in corso, così da poter testare l'intesa tra lui e Belotti, verosimilmente la coppia d'attacco per il resto della stagione granata. Oltre a Zaza, il tecnico ex Inter e Napoli dovrà valutare anche le condizioni di Lorenzo De Silvestri e Armando Izzo. L'esperto esterno alla terza stagione al Torino è uscito malconcio dalla sfida alla Roma lamentando molto dolore al costato. Gli accertamenti hanno evidenziato una contusione costale all'emitorace destro, escludendo quindi ogni tipo di frattura e qualsiasi altro tipo di lesione grave. De Silvestri potrebbe quindi essere parte della gara, ma il Torino ha ben chiarito che non vuole forzare i tempi di recupero.

E' invece più complicata la situazione di Izzo. Il neoarrivato è uscito contro la Roma con un problema alla caviglia e gli esami strumentali hanno evidenziato un trauma distorsivo che verrà valutato di giorno in giorno fino alle convocazioni. L'ex Genoa è certamente il più difficile da recuperare dei tre giocatori citati, ma Mazzarri proverà sino all'ultimo a portarlo a Milano.