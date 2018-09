Milan, Bakayoko ha già convinto Gattuso: con il Napoli sarà titolare

In casa Milan si continua a lavorare in vista dell'esordio in campionato contro il Napoli di sabato sera. Gattuso ha già le idee chiare su chi schierare al San Paolo. Con Calhanoglou squalificato, sarà Tiemouè Bakayoko (preferito a Borini ndr) a giocare titolare con Kessie e Biglia facendo avanzare Jack Bonaventura nel tridente d’attacco.

Il franco-ivoriano, insieme ad Higuain, sarà il volto nuovo nella formazione milanista (Mattia Caldara e gli altri nuovi partiranno dalla panchina ndr). Per Gattuso l'ex Chelsea è un giocatore di rara preziosità visto che può giocare sia come mezz’ala sia come mediano. Bakayoko si è già calato molto bene nella nuova realtà sopratutto con i nuovi compagni ed è già stato soprannominato ‘Timù’.

In particolare il centrocampista francese si è integrato nei meccanismi di gioco di Gattuso solo dopo otto allenamenti. Il tecnico milanista lo ha voluto fortemente dopo una stagione dove la fisicità era garantita dal solo Franck Kessie per la sua aggressività e la capacità di recupero palla.

Dopo un anno opaco al Chelsea il quale ne ha rallentato una crescita, Bakayoko è in cerca di riscatto con la voglia di ritornare ai livelli visti a Monaco. Il francese lo farà subito nella prima uscita ufficiale stagionale del Milan. L'ex blues spera di poter rilanciarsi ed essere riscattato a fine stagione, da loro canto, i rossoneri devono versare circa 35 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. Tutto dipenderà se Bakayoko farà fare al Diavolo il salto di qualità.

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bakayoko; Suso, Higuain, Bonaventura