Roma: seduta tattica in vista dell'Atalanta, ancora a parte Perotti

Continuare nel solco tracciato contro il Torino, migliorando notevolmente sotto il profilo della condizione. Eusebio Di Francesco avrà sicuramente cercato di far capire questo, ai suoi ragazzi, che nella serata di lunedì affronteranno la lanciatissima Atalanta di Gasperini. Per conquistare i tre punti, la Roma dovrà modificare qualcosa rispetto alla sfida contro il Torino, match molto teso e sbloccato solo da una perla di Dzeko nel finale. Di sicuro bisognerà coinvolgere maggiormente la mediana, con Javier Pastore chiamato però ad una prestazione di tutt'altro spessore rispetto a quella vista all'esordio in campionato. Per questo motivo, Di Francesco ha allenato i suoi in una sessione tattica, questa mattina, cercando di studiare i punti deboli dei prossimi avversari.

Chi sta convincendo sempre più in allenamento è Steven N'Zonzi, arrivato nelle ultime giornate di calciomercato ma dimostratosi subito voglioso di dire la sua e di esordire. Il mediano ex Siviglia, campione del mondo con la Francia ai Mondiali di Russia 2018, sta accelerando i tempi di recupero e, se ci dovessero essere le condizioni, potrebbe addirittura essere convocato per l'Atalanta. Fari puntati anche sul gioiellino Kluivert, ammazza-partita nella sfida contro il Torino. L'esterno ex Ajax ha infatti spaccato il match, risultando decisivo con un suo strappo per il goal di Dzeko. Non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, Di Francesco lo sta però tenendo sempre più in considerazione.

Secondo le ultime di formazione, l'ex tecnico del Sassuolo dovrebbe dunque schierare un 4-3-3 già da tempo definito, viste anche le non perfette condizioni di Diego Perotti e lo stato di forma esplosivo di Cengiz Under. Davanti ad Olsen, saranno Fazio e Manolas i centrali difensivi, affiancati da Florenzi e Kolarov. Nella zona mediana del campo, spazio a De Rossi, con Javier Pastore e Strootman, in ballottaggio con Bryan Cristante. Nella zona offensiva del campo, confermati Dzeko ed Under, spazio ad uno tra El Shaarawy e Kluivert.

PROBABILE FORMAZIONE ANTI-ATALANTA:

Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, El Shaarawy.