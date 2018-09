Serie B - Finalmente si parte!

Diciannove squadre ed un campionato mutilato. Nonostante i tanti problemi, sta cominciando la Lega B, campionato cadetto italiano che in questa edizione sembra comunque pronto a regalare emozioni. Escludendo il Livorno, prima sorteggiata a seguire un turno di riposo, altre diciotto rose sono pronte a vincere. Esordio casalingo per il Brescia, che contro il Perugia cercherà subito di imprimere il proprio marchio al campionato. Sfida in Campania, invece, per il Benevento, che ospiterà un Lecce comunque galvanizzato dall’ottimo mercato. Tanta curiosità, inoltre, per il Venezia di Vecchi, che proverà a battere uno Spezia ugualmente voglioso di raggiungere quantomeno i playoff.

Potrebbe vincere all’esordio, inoltre, l’Ascoli, che in casa ospiterà un Cosenza armato di buoni propositi ma forse meno attrezzato di altre realtà. Occhio però alle sorprese. Discorso analogo per la Cremonese, che dopo la strana scorsa stagione vuole camminare senza scossoni. In casa e contro il Pescara, i grigi cercheranno la vittoria all’esordio. Primo match stagionale davvero proibitivo, per la neopromossa Padova, in casa di un Hellas Verona attrezzatosi per la celere risalita. I veneti dovranno veramente compiere un miracolo.

Ugualmente interessante è il match tra Cittadella e Crotone, formazioni che vorranno sicuramente compiere un grandioso cammino stagionale. I veneti hanno modificato poco il loro assetto difensivo, i calabresi non hanno bisogno di presentazioni. Novanta minuti duri anche per la Salernitana, in casa e contro un Palermo deluso dall’esito degli scorsi playoff. I granata si sono rinforzati e sperano di vivere finalmente una stagione da protagonisti. Deve per forza vincere, infine, il Foggia: gli otto punti di penalizzazione obbligano gli spiritelli a macinare successi.