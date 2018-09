Il Sassuolo ha voglia di stupire ancora: le ultima in vista del Cagliari

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi vuole stupire ancora. Dopo il clamoroso successo contro l'Inter, i neroverdi hanno seriamente intenzione di conquistare un altro successo, andando a battere un Cagliari reduce invece da un brutto stop contro l'Empoli. Per inanellare la seconda vittoria consecutiva, l'ex tecnico del Benevento ha strigliato i suoi con pesanti sessioni di allenamento, valutando i migliori per stupire ulteriormente in Serie A. Ancora a parte Federico Peluso, mentre dovrà recuperare Martin Erlic, che ha subito una fastidiosa lesione al menisco.

Secondo le ultime provenienti da Reggio Emilia, Roberto De Zerbi dovrebbe confermare il 4-3-3, modulo che sembra essere tagliato per i calciatori a disposizione del tecnico emiliano. Davanti a Consigli, saranno Ferrari e Magnani i centrali, con quest'ultimo in ballottaggio con Mauricio Lemos. Magnanelli in cabina di regia, affiancato da Bourabia e Duncan, anche se scalpitano sia Djuricic che Sensi. In attacco dovrebbe essere riconfermato Boateng come falso nueve, affiancato dai confermatissimi Berardi e Di Francesco. Lirola e Rogerio, invece, i terzini.

Intervenuto in esclusiva a tuttosassuolocalcio.com, è stati proprio il difensore Magnani a dire la sua sul momento al Sassuolo: "Raccogliere l'eredità di Acerbi è una responsabilità perché si vorrebbe sempre che i tifosi e la società rimanessero contenti, più che pressione è una responsabilità.Credo che non ci debba essere solo un punto di riferimento, ce ne sono tanti di difensori bravi e ognuno ha le sue qualità, penso che si debba prendere il meglio da tutti".