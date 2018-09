Fiorentina, contro il Chievo spazio a Eysseric. In attesa del vero Pjaca

La Fiorentina si prepara all'esordio stagionale in gare ufficiali, in casa contro il Chievo. E sarà un esordio non senza sorprese, perlomeno rispetto a quelle che potevano essere le premesse "sulla carta", per quanto riguarda gli undici titolari per questo novello campionato di Serie A. Pare infatti che le scelte viola andranno in una direzione conservativa, favorendo più i giocatori già presenti nella stagione passata rispetto ai nuovi acquisti.

A partire da Marko Pjaca. In ritardo con la condizione atletica dopo la partecipazione fino all'ultimo ai recenti Mondiali, il croato non partirà dall'inizio contro i gialloblù. Pioli è pronto a premiare Valentin Eysseric nella postazione dove tutti aspettavano il giocatore di proprietà della Juventus: nel pre-campionato il francese è stato uno dei migliori di tutta la squadra e per questo, nonostante il suo futuro in chiave mercato resti dubbio, giocherà da titolare nel prossimo weekend. Nel classico 4-3-3 toscano, al fianco dell'ex Nizza agiranno Federico Chiesa ed il Cholito Simeone, a meno di grosse sorprese.

Il resto della formazione è più o meno certo, salvo un paio di ballottaggi. In porta largo all'attesissimo Alban Lafont, davanti a lui la coppia collaudata Pezzella-Hugo. A destra Milenkovic dovrebbe essere preferito a Diks, con Biraghi dall'alto lato. A centrocampo ci sono i maggiori dubbi. Nel ruolo di mediano, Dabo è favorito su Norgaard ma non è detta l'ultima parola. Una delle mezzali sarà certamente Benassi, l'altra - visto che Veretout è squalificato - necessariamente un neo-arrivato. Sarà quindi il momento dell'esordio per uno fra Gerson ed Edimilson Fernandes, con il brasiliano in vantaggio nelle quotazioni. Di seguito quindi la probabile formazione della Fiorentina nella seconda giornata di campionato:

(4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric. All. Pioli