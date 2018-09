Lazio, Inzaghi in conferenza: "Domani ci attende una partita bellissima da giocare"

Simone Inzaghi ha da poco terminato la conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Juventus.

La Lazio tornerà di nuovo in campo dopo la sconfitta all'esordio contro il Napoli: "Domani sarà una bellissima partita. Sapevamo che il calendario ci aveva assegnato Napoli e Juve. Dovremo cercare di far tesoro di alcuni errori commessi domenica. La squadra sta lavorando bene: sarà difficile, ma abbiamo dimostrato di avere queste partite nel nostro DNA".

Sulla Juventus ed in particolar modo su Ronaldo: "La gara di domani dipenderà da noi. Dobbiamo sperare di trovare una Juventus non in una grandissima giornata. Sono fiducioso, i ragazzi hanno lavorato con lo spirito giusto. Domani dovremo fare una partita da vera Lazio. Cristiano Ronaldo? Sarà un sorvegliato speciale, è il migliore al mondo. La Juventus non è solo lui, dovremo guardare tutti. Ha una rosa di grande qualità, credo che quest’anno la qualità sia maggiore rispetto agli altri anni".

Inzaghi è tornato ancora a parlare del ko contro il Napoli: "Si è lavorato sui nostri errori, abbiamo visto anche le cose che abbiamo fatto bene. A parer mio si è fatta una prima mezz’ora importante col Napoli. Domani affronteremo la Juventus: abbiamo tanto rispetto ma ce la giocheremo nel migliore dei modi .Sicuramente deve essere migliorata. Abbiamo preso il primo gol, che non dovevamo prendere. Se avessimo terminato il primo tempo senza prendere gol, la partita sarebbe probabilmente terminata in modo diverso. Non dobbiamo avere questi cali di concentrazione. In Serie A è tutto molto difficile. Dobbiamo cercare di tenere sempre l’attenzione ben salda".

Ma questa Lazio dove può arrivare?: "Sono convinto che abbiamo una grande squadra, con più scelte rispetto agli anni passati. Sono convinto che remando tutti nella stessa direzione, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. L’anno scorso siamo partiti con un pareggio contro la Spal, quest’anno abbiamo perso contro il Napoli. Domani dovremo fare una grandissima partita, dovremo essere sereni e concentrati".

In chiusura sull'incontro avvenuto con Lotito: "Si è parlato del più e del meno. E’ una telefonata datata. L’importante è che tutto sia costruttivo per il bene della nostra Lazio. Ho sentito il presidente ieri, ci siamo fatti una risata. Siamo tutti molto sereni e dispiaciuto per il primo ko col Napoli".