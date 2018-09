Udinese - Altro giorno di presentazioni, tocca a Ekong, Nicolas e ter Avest

Altro giorno di presentazioni nella sala stampa dello Stadio Friuli (Dacia Arena), stavolta tocca all'olandese ter Avest, al nigeriano Troost Ekong e al brasiliano Nicolas. Dopo un rapido benvenuto, Daniele Pradè lascia la parola ai ragazzi.

Troost Ekong (24). Fonte: Emiliano Foramiti Foto Press

Troost Ekong è stato presentato come un leader: “Sì mi è sempre stato affibiato questo ruolo da leader, ma facendo il centrale è anche naturale, per svolgere questo ruolo dovrò imparare l'italiano, ma non sarà solo mia la responsabilità, ci sono diversi giocatori esperti"

Già quattro gol subiti dai bianconeri: “Per quanto riguarda la partita con il Parma avevo solo un allenamento alle spalle, quindi è stata un'occasione per conoscere i miei compagni al meglio, per ora non credo i gol subiti siano un problema, è sì una responsabilità, ma siamo all'inizio, nel secondo tempo abbiamo giocato per esempio su altri ritmi. Dobbiamo un po' alla volta imparare e migliorare”.

Domenica esordio casalingo: “Per la prima in casa sarà importante cominciare bene e prendere i primi veri punti, con il Parma per come si era messa è stato importante prendere un punto”.

Propensione al gol: “Il mio primo compito è difendere sulle palle inattive, penso che la squadra abbia sufficienti qualità per segnare, il mio primo compito è impedire che gli avversari segnino, poi se su un piazzato riuscirò a buttarla dentro tanto meglio”.

Nicolas (30) Fonte: Emiliano Foramiti Foto Press

Nonostante i diversi anni d'esperienza, Nicolas sa di essere arrivato in un club importante: “Sono venuto qua a imparare, soprattutto con i portieri di livello che ci sono e con gli ottimi preparatori dei portieri, che hanno lanciato Handanovic, Meret, Karnezis, … vengo qui per dare il mio contributo e per imparare il più possibile”

Quattro gol subiti contro avversari sulla carta meno blasonati: “All'inizio del campionato penso che le categorie non siano importanti, quindi contro il Benevento e il Parma ci trovavamo comunque in due partite difficili, ci stiamo ancora conoscendo e amalgmando, dobbiamo crescere pensando già alla prossima partita”.

La sfida con la Sampdoria: “In questa settimana abbiamo già iniziato a lavorare in vista Sampdoria, non sarà una partita semplice, hanno tanti giocatori pericolosi quindi dovremo essere molto concentrati”.

Ter Avest (21). Fonte: Emiliano Foramiti Foto Press

Ter Avest presenta le sue caratteristiche: “Sono un terzino destro a cui piace molto attaccare, ho la fortuna qui di avere un allenatore a cui piace il gioco offensivo, quindi spero di potermi trovare bene e adattarmi alle sue richieste”.

Il pareggio all'esordio: “Il pareggio di Parma è stato positivo, domenica esordiremo in casa e qui allo Stadio Friuli dovremo giocare sempre, anche se non sarà semplice”.

Il post infortunio: “Sono stato infortunato e non sono riuscito ad allenarmi molto con la squadra, ma mi alleno da fine luglio con la squadra, non sono chiaramente al 100% ma posso già dare il mio contributo”.

Le palle inattive: “Ci prepariamo sempre molto sulle situazioni da palla inattiva, ma noi siamo qua per difendere da queste situazioni, perchè non prendere gol è fondamentale”.