Serie B - Mancuso risponde a Castrovilli: 1-1 tra Cremonese e Pescara

Ne match valido per la prima giornata del campionato di Serie B 2018/2019 Cremonese e Pescara si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Castrovilli che, nella prima frazione, capitalizza al meglio lo sprint di Carretta. Nella ripresa le squadre restano in dieci per le espulsioni di Marras e Greco e nel finale arriva il pareggio del Pescara grazie a Mancuso.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-3-3 per entrambe le squadre: nella Cremonese reparto offensivo composto da Carretta, Montalto e Castrovilli mentre nel Pescara spazio al tridente composto da Marras, Cocco e Antonucci.

Partita molto tattica con il Pescara che prova a fare la gara mentre la Cremonese aspetta. Match che decolla tardi tanto che la prima emozione, che arriva al 26', è un cambio con Brighenti che prende il posto di Montalto. Al 30', però, la compagine lombarda passa in vantaggio grazie ad uno sprint di Carretta che mette al centro per Castrovilli, il quale insacca da due passi per l'1-0. Il Delfino reagisce e al 37' sfiora il pareggio con Cocco che, sugli sviluppi di un cross di Memushaj, stacca di testa, ma Radunovic risponde presente. Nel finale ci prova anche Brugman ma il suo destro dai 20 metri termina alto di poco.

Nella ripresa parte bene il Pescara, Balzano mette al centro un tiro-cross pericoloso, Radunovic salva in calcio d'angolo. Al 54', però, svolta del match con Marras e Greco che si beccano in campo, Ros non ha dubbi ed espelle entrambi costringendo le due squadre a continuare in dieci contro dieci. Pillon inserisce subito Monachello e Mancuso per Antonucci e Cocco mentre la Cremonese risponde con Castagnetti per Carretta ma è la confusione a dominare, con le squadre protagoniste di tantissimi errori. Al minuto 80 abruzzesi ad un passo dal pareggio con Mancuso che colpisce bene in area ma la sfera si stampa sulla traversa. Nel finale Pillon si gioca anche la carta Capone e al 93' la compagine adriatica pareggia con Mancuso che, sugli sviluppi di un cross, insacca di testa per l'1-1 con cui si conclude il match.