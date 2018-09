Empoli: Andreazzoli conferma tutti in vista del Genoa

Squadra che vince non si cambia, di solito così si dice. Dopo l'importante vittoria contro il Cagliari, anche Aurelio Andreazzoli sarebbe intenzionato a confermare questo proverbio, schierando il suo Empoli in maniera pressoché identica in vista della prossima giornata di campionato. In casa del Genoa infatti, all'esordio stagionale a causa delle vicende del ponte Morandi, la neo-promossa è pronta ad un'altra prestazione sorprendente, facendo valere un gruppo equilibrato e compatto. Ai calciatori già presenti si è aggiunto Salih Uçan, vecchia conoscenza del nostro calcio grazie alla sua breve esperienza con la casacca della Roma. Il turco ha completato le pratiche burocratiche ed è pronto a dire la sua.

Le ultime di formazione voglio, dunque, un Empoli schierato con il 4-3-1-2. Davanti all'ottimo Terracciano, la retroguardia dovrebbe essere formata dai centrali Rasmussen e Silvestre. Nessun problema nemmeno per Di Lorenzo, confermato sulla fascia destra. L'unico ballottaggio riguarda l'out mancino, dove Manuel Pasqual è incalzato dal neo-acquisto Luca Antonelli. Nella zona mediana del campo, spazio a Capezzi, che potrebbe essere provato nel ruolo di mediano, affiancato da Acquah e Krunic. Scalpita Bennacer, che non dovrebbe però essere della gara. Dietro il tandem offensivo formato da La Gumina e Caputo, confermato Zajc.

Intervenuto in esclusiva a Sky Sport, Luca Antonelli ha parlato della sua nuova squadra e del mercato: "Nell'ultima finestra di mercato sono starti presi diversi giocatori ma personalmente quello che mi ha impressionato di più da quando sono arrivato è Zajc. Acquah invece è una vera forza della natura. La gara contro il Genoa? Non sarà facile. Siamo vicini alla città di Genova e mi dispiace molto per la tragedia che ha colpito i genovesi. Il Milan? La Juve è avanti ma i rossoneri sono una bella squadra, soprattutto con Higuain. Ho passato anni bellissimi, soprattutto i primi quando giocavo tanto e ho segnato anche qualche gol. Sono felice di aver ricevuto messaggi dai miei ex compagni quando sono partito ma adesso penso solo all'Empoli".