Inter, ancora qualche ballottaggio per Spalletti

Ancora gli ultimi ballottaggi da sciogliere, ma qualche certezza in più. L’Inter riparte dalla sfida interna contro il Torino dopo la sconfitta all’esordio a Sassuolo per trovare i primi punti stagionali e restare attaccata alle dirette concorrenti che hanno già iniziato a correre. Al Mapei Stadium la squadra ha evidenziato come sia ancora in ritardo dal punto di vista fisico, complice anche il rientro posticipato di chi è stato protagonista al Mondiale e chi invece ha dovuto risolvere qualche problema di infortunio.

Tra questi ci sono due pilastri della scorsa stagione che sono mancati terribilmente contro i neroverdi, a cominciare da Milan Skriniar: lo slovacco ha dovuto saltare l’esordio, ma a San Siro con i granata sarà regolarmente al centro della difesa nerazzurra. L’altra certezza è Ivan Perisic, che dopo un mese da protagonista in Russia – e dopo una fugace apparizione con il Sassuolo per la verità non positiva – comincerà dal primo minuto nel trio di trequartisti a sostegno del centravanti di riferimento Mauro Icardi.

Luciano Spalletti però deve fare i conti con alcuni dubbi di formazione per la partita di domani sera, come per esempio riguardo a chi sarà il partner difensivo di Skriniar. Né Miranda né De Vrij sono stati brillanti in Emilia – il brasiliano ha causato il rigore della sconfitta e l’olandese ha avuto sulla testa il pallone del pareggio nel finale – e dunque uno dei due si siederà in panchina; anche sulla fascia destra il tecnico di Certaldo deve decidere se impiegare D’Ambrosio o dare fiducia a Sime Vrsaljko, pronto al debutto assoluto in maglia nerazzurra, con Asamoah ricollocato al suo ruolo di terzino – dopo l’esperimento Dalbert fallito completamente. A centrocampo Vecino dovrebbe essere confermato al fianco di Brozovic – anche se le quotazioni di Gagliardini sono in rialzo -, mentre in attacco l’ultimo acquisto Keita Balde insidia Politano per un posto dal primo minuto. Radja Nainggolan non è ancora al 100% e partirà dalla panchina, con Lautaro Martinez confermato al centro del trio di trequartisti.