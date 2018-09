Sampdoria - Giampaolo: "E' un campionato nuovo, non ho dubbi sull'undici iniziale"

Ricominciare dopo la tragedia di Genova. Un obiettivo non facile, per la Sampdoria, formazione ligure che scenderà in campo per il proprio esordio stagionale. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Marco Giampaolo ha detto la sua proprio sulle ultime vicende: "E' una tragedia insopportabile. Abbiamo assistito al dolore delle famiglie che con grande umiltà sono venute a ringraziarci per la partecipazione. E' tremendo. Genova merita di essere visitata e sostenuta non compatita".

Giampaolo ha poi parlato dei suoi ragazzi: "Penso che i dubbi li avrò con il passare del tempo perché ancora siamo in una condizione non ottimale con alcuni giocatori e quindi le scelte vanno da sé. Le scelte non sono difficilissime perché dobbiamo fare in modo che si integrino tutti nella migliore condizione fisica e mentale. Per l'undici iniziale dubbi non ne ho".

Passaggio importante anche sull'Udinese: "E' un campionato nuovo. Le bocce sono ferme, fra un po' torneranno a muoversi. I paragoni con il passato sono sbagliati perché ci sono giocatori diversi. Stiamo lavorando su qualcosa di diverso rispetto al passato. Il passato non ci aiuterà a crescere se non a capire cosa fare di più per essere più coerenti in quello che è il risultato finale. L'anno scorso a Udine abbiamo interrotto una striscia positiva di risultati, io vorrei ripeterla".

Sui nuovi arrivi: "Sono due giocatori forti che hanno bisogno di stare bene sul piano fisico e mentale. Stare bene sul piano mentale significa dare costanza al lavoro. I due invece arrivano da situazioni di discontinuità nell'impiego e anche per problematiche fisiche ma ne conosco il valore. Sono giocatori forti che devono acquisire consapevolezza. Sono contento che siano arrivati. Saponara? Ha giocato una vita in quel ruolo, conosce tutte le sfaccettature. Non è un problema tattico così come con Tonelli. Ekdal lo stiamo inserendo. Albin è un altro giocatore che deve crescere sul piano fisico. Siamo in una situazione in cui la squadra ha grandi margini di miglioramento".

In ultimo, un'analisi sugli infortunati: "Stanno meglio rispetto a prima. Adesso Saponara e Tonelli sono nella condizioni degli altri prima. Saponara sta meglio perché qualche amichevole in più l'ha fatta. Tonelli ha giocato meno anche se lui è un giocatore di grande spirito e grande efficacia fisica. Ci sarà modo e tempo per migliorare le condizioni di tutti".