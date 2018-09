Torino, senti Cairo: "Iago Falque non si vende, sfida dura contro l'Inter"

Bella intervista di Urbano Cairo a La Gazzetta dello Sport. Il presidente del Torino ha inizialmente parlato dell'incedibilità di Iago Falque: "Non è in vendita. Non lo è mai stato, non ci abbiamo mai pensato. E’ una nostra colonna e per lui abbiamo anche detto di no ad offerte importanti".

In seguito, un commento sulla partita del Torino Primavera: "Quello di oggi è stato un bel momento di sport per la città di Quattordio. Ci tenevamo a portare un po’ di calcio da queste parti. Per quanto riguarda il risultato, la superstizione dice che dobbiamo essere contenti: non siamo mai riusciti ad aggiudicarci questo trofeo, ma la squadra durante l’anno ci ha sempre dato soddisfazioni, vincendo prima il campionato, poi la Supercoppa e l’anno scorso anche la Coppa Italia. Questa è una buona formazione che ha qualità importanti, penso che potremo fare un bel campionato".

Urbano Cairo ha infine concluso parlando del calciomercato del suo Toro e della sfida contro l'Inter: "Domenica ha una partita impegnativa contro l’Inter, dovremo giocarcela a viso aperto. Sono sicuro che il nostro tecnico sta preparando il match nel miglior modo possibile. Dispiace molto per aver perso l’ultima sfida contro la Roma per un eurogol, però i ragazzi hanno dimostrato di essere una formazione organizzata e di saper reagire. Ho visto una mentalità da vera squadra. Durante il mercato non solo ci siamo rafforzati ma siamo riusciti a tenere tutti i giocatori più forti. Ora conta dimostrare il nostro valore sul campo",