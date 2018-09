Serie A - La Sampdoria si prepara all'esordio, ad ospitarla un'Udinese che vuole dare altri segnali positivi

Allo Stadio Friuli (Dacia Arena) si prospetta una gara piena di incognite che, come sempre in questi casi, potrebbe regalare o forti emozioni oppure risolversi con un nulla di fatto. L'Udinese di Velazquez, reduce dal buon pareggio in rimonta di Parma, ospita la Sampdoria di Giampaolo, all'esordio in campionato vista la tragedia del Ponte Morandi. Abbiamo quindi una squadra che ha già fatto capire più o meno che strada vuole intraprendere, mentre l'altra è ancora tutta da scoprire.

I bianconeri a Parma hanno giocato una partita dai due volti. Dopo cinquanta minuti pesantemente sottotono e che sembravano aver sancito la vittoria emiliana, si sono risvegliati, hanno trovato la reti del pareggio con De Paul e Fofana, sfiorando anche la vittoria con una girata di Lasagna. Il cambio di passo è avvenuto con l'inserimento di Teodorczyk, punta di peso, al posto di uno spento Barak, trequartista. In molti quindi si aspettano un cambio di modulo da parte di Velazquez, ma non è detto che la mutazione non avvenga a gara in corso, partendo con il classico 4-2-3-1, o 1-4-2-3-1 come ama dire il tecnico spagnolo, ricordando che c'è anche il portiere nel modulo.

La Sampdoria invece ha un gioco rinnovato in diversi settori e che quindi andrà scoperto un po' alla volta. Sono partiti un elemento d'esperienza come Silvestre, un talento come Torreira e una punta col fiuto del gol come Duvàn Zapata. È stato un mercato tormentato per Ferrero, Osti e Sabatini, che hanno regalato comunque qualche rinforzo al proprio tecnico. L'ex Empoli può sia continuare con il suo 4-3-1-2 che passare a un 4-3-3, infatti sono arrivati giocatori polivalenti come Jankto, Defrel e Saponara per colmare le lacune.

Le ultime

"Le due punte sono una possibilità, abbiamo lavorato su questo modulo in settimana ma abbiamo provato anche altre soluzioni, per esempio con i tre centrocampisti in un 4-3-3. Abbiamo testato vari moduli, dipende dalla gara di domani. La Sampdoria è una squadra simile a noi sia nel modulo sia nel modo di giocare, per questo abbiamo preparato diverse soluzioni" non svela dunque le sue carte mister Julio Velazquez, che riavrà a disposizione Musso dopo la frattura al pollice. Probabile però che il posto resti di Scuffet almeno per un'altra partita, confermate la difesa e la mediana viste a Parma, mentre si dovrebbe partire ancora con i tre trequartisti, lasciando però fuori per un turno Barak per dare una chance a Pussetto. Lasagna confermato riferimento in attacco.

"Le scelte non sono difficili ora come ora, perché bisogna portare tutti alla migliore condizione possibile. Ho già l'undici in testa, ma non ve lo dico. Tonelli e Saponara? Sono due giocatori forti che hanno bisogno di stare bene sul piano fisico e mentale. Stare bene sul piano mentale significa dare costanza al lavoro. I due invece arrivano da situazioni di discontinuità nell'impiego e anche per problematiche fisiche ma ne conosco il valore. Sono giocatori forti che devono acquisire consapevolezza. Sono contento che siano arrivati". Giampaolo dunque non si espone sull'uso dei nuovi arrivati in casa Sampdoria, ma difficilmente li vedremo dal primo minuto. In porta ci sarà la novità Audero, che la società ha fortemente voluto, mentre in mezzo ad affiancare Ferrari ci sarà con tutta probabilità Colley, che è da più tempo a Genova rispetto a Tonelli. In mezzo probabile il trio Jankto, Linetty, Barreto, ma occhio alle possibili novità Viera e Ekdal. Gaston Ramirez sarà dietro a Quagliarella e Kownacki, con Defrel pronto a subentrare a gara in corso.

I convocati

Udinese

Portieri: Nicolas, Musso, Scuffet

Difensori: Ekong, Nuytinck, Opoku, Pezzella, Samir, Stryger, Ter Avest, Wague

Centrocampisti: Barak, Behrami, D'Alessandro, De Paul, Fofana, Mandragora, Pontisso

Attaccanti: Lasagna, Machis, Pussetto, Teodorczyk, Vizeu

Sampdoria

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Leverbe, Murru, Rolando, Sala, Tonelli.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Linetty, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Defrel, Kownacki, Quagliarella, Stijepovic.

Le probabili formazioni

Udinese (4-2-3-1): Scuffet; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Mandragora, Fofana; Pussetto, De Paul, Machis; Lasagna.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Linetty, Barreto, Jankto; Gaston Ramirez; Quagliarella, Kownacki.