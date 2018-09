Fiorentina - Chievo: subito Gerson, Seculin contro il suo passato

Questa sera saranno in 25mila al Franchi per assistere alla prima della Fiorentina. La squadra di Pioli ha rimandato l'esordio in campionato per le vicende di Genova e debutterà contro il Chievo Verona alle 20.30.

La Fiorentina vuole continuare il progetto iniziato lo scorso anno: c'è tanta curiosità attorno ai viola che hanno lavorato bene in estate e sono pronti a partire col piede giusto in campionato. Invece i clivensi sono reduci dal ko in extremis contro la Juventus: sconfitti sì ma con moltissimo onore, sono pronti a creare insidie alla banda di Pioli.

L'arbitro sarà Rosario Abisso di Palermo.

QUI FIORENTINA, SUBITO GERSON

Pioli ha le idee ben chiare e schiererà dal primo minuto Gerson. Con la squalifica di Veretout (salterà anche la gara contro l'Udinese ndr) il centrocampo sarà sotto l'osservazione del brasiliano. L'ultima volta qui a Firenze fece una doppietta, ma giocava nella Roma.

Davanti spazio a Simeone e Chiesa, con Eysseric a completare il tridente. Pjaca e Mirallas non sono ancora in forma e partiranno dalla panchina. Tra i pali esordio in gare ufficiali per Alban Lafont.

QUI CHIEVO, OUT SORRENTINO: GIOCHERA' SECULIN

D'Anna dovrà fare a meno di Sorrentino (messo ko settimana scorsa da Cristiano Ronaldo ndr) e si affiderà a Seculin, ex di turno. Il portiere goriziano al Franchi non ha mai vinto e vorrà togliersi di dosso le scorie del passato.

Certa l'assenza di Cesar, Giaccherini e Birsa sulla trequarti dietro al confermato Stepinski.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Pioli: "Siamo una squadra in grande crescita, ci sono sulla carta sei squadre più forti di noi, ma solo sulla carta. Atalanta, Fiorentina, Torino e Sampdoria saranno lì a giocarsela punto su punto, magari chi è sopra di noi potrà perdere qualcosa per strada".

https://twitter.com/acffiorentina

D'Anna: "Ci sarà qualche variazione tattica rispetto alla partita di sabato scorso. Tutti devono essere pronti perché gli interpreti in campo possono cambiare sempre in un attimo".

https://twitter.com/ACChievoVerona

I CONVOCATI

Fiorentina

Non ancora diramati

Chievo Verona

Portieri: Caprile, Seculin, Semper

Difensori: Bani, Barba, Cacciatore, Depaolu, Jaroszynski, Rossettini, Tanasijevic, Tomovic

Centrocampisti: Birsa, Giaccherini, Hetemaj, Kiyine, Obi, Radovanovic, Rigoni

Attaccanti: Djordjevic, Leris, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Norgaard, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric. A disposizione: Dragowski, Ghidotti, Laurini, Hancko, Diks, Olivera, Ceccherini, Dabo, Edimilson, Pjaca, Mirallas. Allenatore: Stefano Pioli.

Chievo Verona (4-3-3): Seculin; Cacciatore, Bani, Rossettini, Tomovic; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Stepinski, Giaccherini. A disposizione: Sorrentino, Semper, Jaroszynski, Barba, Depaoli, Rigoni, Kiyine, Leris, Pucciarelli, Meggiorini, Djordjevic, Pellissier. Allenatore: Lorenzo D'Anna.