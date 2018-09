Lazio, falsa partenza. Cosa non va?

Dopo la sfida di ieri, i biancocelesti tornano a casa con un pugno di mosche. Parlare di una crisi sarebbe troppo azzardato considerando che siamo alle prime due giornate di campionato e gli avversari che la Lazio ha dovuto affrontare, prima Napoli poi Juventus, sono quelli che l'anno scorso hanno dominato l'intera competizione.



Cominciare a vedere tutto nero implicherebbe dimenticarsi del valore di una squadra che ha fatto tanto bene la passata stagione e che in quello stadio dove ieri è stata sconfitta per 2-0, lo scorso Ottobre portò a casa 3 punti pesantissimi.



La Lazio deve ripartire, e questo lo sa bene Simone Inzaghi che nel post partita di ieri ha dichiarato che la condizione sta arrivando e che la non clemenza del calendario non può essere usata come scusa. Secondo il tecnico biancoceleste, ciò che bisogna evitare sono quei blackout mentali che portano inevitabilmente squadre ciniche come la Juventus a siglare almeno una rete, per il resto la squadra c'è e deve dimostrarlo nella sfida casalinga contro il Frosinone del prossimo 2 settembre, importante campo di prova per invertire la rotta finora negativa.